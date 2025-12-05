老舊公寓增設電梯僅1.5％獲補助 汪志冰要求檢討無法成案原因

國民黨議員汪志冰質詢。（記者廖振輝攝）

台北市2015年起開辦補助老舊公寓大廈增設電梯，不過市議員汪志冰指出，全市推估潛在需求約1萬棟，僅有2%取得雜項執照、1.5%獲得補助，進度緩慢，要求都發局應設定年度KPI，明確訂定每年應輔導完成增設的件數，同時建管處須分析、檢討無法成案原因，並研議比照新北巿政府取消停車位免繳代金作法。市長蔣萬安表示，請各單位參考新北，研議可行辦法。

蔣萬安2023年祭出都更五箭，將老舊公寓增設電梯補助額度從上限250萬元提高至300萬元，去年放寬資格，由原先100%全體所有權人同意，改為僅50%建物所有權人指派代表人即可申請。

請繼續往下閱讀...

汪志冰說，取得雜項執照進度緩慢，原因在於同一地號有多棟建物共有人過多，拉高門檻難以過半數、1樓住戶用不到電梯持反對態度、違建爭議或是取消法定停車位須繳代金等；縱使整合成功，從申請執照、興建到請領補助，順利情況下最短也要歷時約2年。

她指出，截至今年10月，取得雜項執照得以增設電梯累計191件，取得補助者149件，儘管有5成於蔣萬安任內申請，實際上還是緩不濟急；相較之下，新北市也有類似人老屋老狀況，今年也修正法條，取消法定車位增設電梯得「免繳」代金，展現更大政策同理心。都發局應訂定年度KPI，並且分析檢討無法成案原因，並研議比照新北市府做法協助市民，讓老屋重生。

建築管理工程處長虞積學表示，難推動的主因在於要整合50%所有權人同意，違章的部分建管處會幫忙排除，如施工碰到地面層既存違建，已訂定調處程序，達成共識就自行拆除；無共識則交由建管處依序查報拆除。如需取消基地法定車位則要繳納代金，不過北市尚未遇到類似案例，現在會先研議相關辦法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法