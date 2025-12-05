切割黃國昌、小草人氣暴跌?館長直播驚成「簡中」聊天室

館長直播時抱怨，自己出事時，國民黨、民眾黨完全沒有一個人出來幫他講話。（取自館長YT）

網紅館長陳之漢近日與民眾黨、國民黨切割後，流失部分白營支持者粉絲。他昨日直播時更出現離奇一幕，當下聊天室幾乎全部都是中國觀眾在發言，而該情形在過去幾乎從未發生，有網友就直呼，館長直播已成「簡中（簡體中文）聊天室」。

日本首相高市早苗發布「台灣有事」論述後，中日關係緊張之際，民眾黨主席黃國昌率團訪問日本，引發中國網友不滿，還有中國網友指出：「這個黃國昌，就是館長的好兄弟。」

請繼續往下閱讀...

或許是擔心受到影響，已透露將在中國擴張生意版圖的館長，近日大動作切割民眾黨、國民黨，他在直播時痛批國民黨20多位立委，在大罷免失敗後跑去日本交流；民眾黨更在中日關係最不好的時候，去日本拍一個沒有人的辦公桌，還讓民進黨做新聞「見不到半個官員」，讓中國發狂、大罵。

不過，就在館長切割藍白後，流量明顯下跌。王義川就在Threads上發文指出，館長現在人氣「差很多」，只剩1.2萬人，重點是「一半以上都是中國人！草跟蔥都跑了，跑去顧蔥了啦，阿館！」

昨日直播中，館長持續抱怨，自己過去在柯文哲出事時力挺他，但自己出事時，國民黨、民眾黨完全沒有一個人出來幫他講話。而根據王義川PO出的截圖，可見某一時間點聊天室幾乎全都只有簡體字在發話，在過去幾乎沒出現過這種情形。

王義川貼文下方，網友紛紛留言表示：「超好笑 全都是簡體字」、「台灣只剩川哥看他的直播了」、「簡中聊天室」、「這樣還有1.2萬 應該都是中國網軍」、「中國小館猛舔共的下場」、「只剩中國人在看，可憐」。

