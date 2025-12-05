為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    切割黃國昌、小草人氣暴跌?館長直播驚成「簡中」聊天室

    2025/12/05 19:09 即時新聞／綜合報導
    館長直播時抱怨，自己出事時，國民黨、民眾黨完全沒有一個人出來幫他講話。（取自館長YT）

    館長直播時抱怨，自己出事時，國民黨、民眾黨完全沒有一個人出來幫他講話。（取自館長YT）

    網紅館長陳之漢近日與民眾黨、國民黨切割後，流失部分白營支持者粉絲。他昨日直播時更出現離奇一幕，當下聊天室幾乎全部都是中國觀眾在發言，而該情形在過去幾乎從未發生，有網友就直呼，館長直播已成「簡中（簡體中文）聊天室」。

    日本首相高市早苗發布「台灣有事」論述後，中日關係緊張之際，民眾黨主席黃國昌率團訪問日本，引發中國網友不滿，還有中國網友指出：「這個黃國昌，就是館長的好兄弟。」

    或許是擔心受到影響，已透露將在中國擴張生意版圖的館長，近日大動作切割民眾黨、國民黨，他在直播時痛批國民黨20多位立委，在大罷免失敗後跑去日本交流；民眾黨更在中日關係最不好的時候，去日本拍一個沒有人的辦公桌，還讓民進黨做新聞「見不到半個官員」，讓中國發狂、大罵。

    不過，就在館長切割藍白後，流量明顯下跌。王義川就在Threads上發文指出，館長現在人氣「差很多」，只剩1.2萬人，重點是「一半以上都是中國人！草跟蔥都跑了，跑去顧蔥了啦，阿館！」

    昨日直播中，館長持續抱怨，自己過去在柯文哲出事時力挺他，但自己出事時，國民黨、民眾黨完全沒有一個人出來幫他講話。而根據王義川PO出的截圖，可見某一時間點聊天室幾乎全都只有簡體字在發話，在過去幾乎沒出現過這種情形。

    王義川貼文下方，網友紛紛留言表示：「超好笑 全都是簡體字」、「台灣只剩川哥看他的直播了」、「簡中聊天室」、「這樣還有1.2萬 應該都是中國網軍」、「中國小館猛舔共的下場」、「只剩中國人在看，可憐」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播