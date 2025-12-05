小紅書若繼續「已讀不回」 卓榮泰曝下一步：用更好科技封鎖

行政院長卓榮泰接受廣播專訪時說，如果小紅書繼續不理，下一步可能就不是暫禁1年的問題。圖為卓揆出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」。（記者叢昌瑾攝）

小紅書近2年涉詐案1706件，而且對發函「已讀不回」，內政部昨天（4日）發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定1年，行政院長卓榮泰今天接受廣播專訪時說，如果小紅書繼續不理，下一步可能就不是暫禁1年的問題，台灣應該有更好的科技可以處理，可能直接封鎖阻斷也不一定，要視小紅書是否在1年中給予法律或技術承諾。

卓榮泰指出，平台業者若在台灣落地，就可以找到負責人與公司，詐騙廣告就可要求在時間內下架，否則就處罰，像是Meta已處罰好幾百萬元，配合度就很高；另外如蝦皮、拼多多等，有的是想落地，但礙於法令、中國資金等問題，就會繞道第三國或是用其他方式在台灣落地，「合法落地就會接受政府管理，就會比較安分」。

卓榮泰說，小紅書詐騙金額高達2億元，但完全不理台灣政府的任何要求與行為，除詐騙外，網站不實或不當內容，對兒童、青少年的身心傷害很大，很多親子團體、媽媽團體關切，政府必須要有所做為，且小紅書來自中國，中國是高度言論不自由的地方，「放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由」，政府不能接受。

被問到為何僅暫禁1年，卓榮泰指出，台灣還是一個言論自由的社會，對於傷害青少年或不實廣告，因為也不能直接處罰當事人，只能阻斷，讓國人瀏覽習慣改變，況且還是有很多其他平台可使用，讓小紅書降低影響力。如果小紅書繼續不處理，下一步可能就不是時間問題，台灣應有更好科技可以處理，可能直接封鎖阻斷也不一定，要視小紅書是否在1年中給予法律或技術承諾。

至於Tik Tok，卓榮泰指出，Tik Tok對台灣政府的要求，比較配合、會有回應，但如果持續只回應、卻不改善，則應要有一致標準處理，因為它的影響面非常大，政府也會有一個觀察期，「我們也不能容忍」。

