谷立言秀照和賴清德、蕭美琴餐敘 強調美對台承諾堅若磐石

美國在台協會處長谷立言秀出與賴清德蕭美琴年末餐敘，強調對台承諾堅若磐石。（美國在台協會臉書）

美國在台協會（AIT）臉書今日貼出處長谷立言的發文，提到很榮幸近日與賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。

谷立言說，展望 2026 年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。」

除了谷立言的發文，白宮今日也公布美國總統川普第二任期的首份《國家安全戰略》 。台灣在這份白皮書中被提到多達8次，內容詳述台灣半導體產業的地位、戰略位置的重要性。粉專「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」指出，更早之前的川普第一任期的《國家安全戰略》只提到台灣3次，拜登時代也只提到台灣7次。「看得出來川普第二任期對台灣的重要性有更具體的描述。」

在有關台灣的部分，白皮書提到，如果美國想要嚇阻軍事威脅，避免發生大規模衝突，最可靠的方式就是保持經濟和科技領域的領先地位。不過在當前戰略競爭的背景下，強而有力的傳統軍事實力仍然是重要關鍵。而美國必須致力防止台海爆發衝突，透過維持明顯的軍事優勢達到嚇阻效果，同時堅持長期以來的一貫立場，不支持任何一方片面改變台海現狀。

白皮書強調，我們將建立一支有能力在第一島鏈內有能力阻止侵略行動的軍力，但這不應該由美國單獨負擔，美國的盟友也必須實際行動投入更多資源和經費參與集體防衛。美國外交的重點將放在爭取第一島鏈上盟友和夥伴同意，讓美軍更大量使用他們的港口與軍事設施，並鼓勵這些國家加強自身的國防投資，尤其是能夠嚇阻對方侵略的能力建設。這不僅能串聯起第一島鏈各國的海上安全，也能提升美國及盟友共同阻止中國對台灣發動攻擊的能力，避免中國建立對美國極為不利，甚至讓台灣難以防守的軍事態勢。

另外，美國也將持續強化在西太平洋地區的軍事部署，並透過跟台灣和澳洲等國家的合作，明確表達美國對提升國防經費投入的堅定立場。

