    首頁 > 政治

    再修版「財劃法」覆議案今表決 總統府先公布修正公式錯誤版本

    2025/12/05 10:18 記者鍾麗華／台北報導
    立法院會今（5）日將處理11月14日通過的再修版「財劃法」覆議案，（記者鍾麗華攝）

    立法院會今（5）日將處理11月14日通過的再修版「財劃法」覆議案，（記者鍾麗華攝）

    立法院院會今（5）日將處理11月14日通過的再修版「財劃法」覆議案，不過，根據行政院公報資訊網，總統府已於12月3日公布11月21日三讀的「財劃法」，就分配公式錯誤導致345億元統籌分配稅款無法分配進行修法，並溯及至今年3月21日起生效。

    針對離島計算公式的爭議，11月21日三讀的條文則進行文字修正，在計算直轄市、縣市的各項分配權數中，均加入「不含離島」等文字；而在計算離島三縣市的各項分配權數中，均把「占全部直轄市及縣（市）」的文字，修改為「占離島三縣（市）」。

    立法院院會今將審查再修版「財劃法」覆議案，行政院發言人李慧芝昨表示，政院仍對覆議有期待，提出覆議案是拉出時間、空間，希望立院能審議政院版本財劃法修法草案，若未來覆議未果，將採取合憲的救濟手段。

    院版「財劃法」、明年度總預算案、1.25兆國防特別條例等，全部「卡」在立法院未付委，而停砍年改相關法案，國民黨立委翁曉玲昨也預告，最快在12日三讀，行政院如何因應國會局勢？李慧芝指出，卓揆上週在電視專訪有說到，行政院「在動盪中平衡，在衝突中進步」，他也說，「協商不到根本絕望，不會放棄協商」。

