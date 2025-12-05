小紅書被封賴士葆稱讓台灣走向翻牆 沈榮欽批幫違法者為虎作倀

內政部與刑事局宣布對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。沈榮欽發文批評，有媒體引述國民黨立委賴士葆（見圖）抹黑稱「台灣也走向要翻牆的一天」，讓他質疑，為何替違法者為虎作倀。（資料照）

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發網路熱議。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文批評，有媒體引述國民黨立委賴士葆抹黑稱「台灣也走向要翻牆的一天」，讓他質疑，當政府行文要求臉書下架某個詐騙內容時，臉書會照辦，小紅書卻對政府要求不理不睬，掩護詐騙犯身份，他認為發出報導的媒體和賴士葆委員應該說明，為什麼要袒護詐騙欺騙台灣人民血汗錢，替違法者為虎作倀。

沈榮欽在臉書以「【為何袒護詐騙？】為題發文指出，當台灣政府宣佈禁止小紅書一年時，有媒體立刻引用國民黨立委賴士葆的抹黑「台灣也走向要翻牆的一天」，賴士葆並加碼表示政府的作法是「綠共」。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽批評，這種抹黑純屬顛倒黑白，刻意將台灣禁止詐騙的行為等同於中共禁止言論自由的舉措，這種不倫不類的類比，不是出自無知就是惡意。

沈榮欽指出，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，小紅書自113年至今已涉及1706件詐騙，累計財損高達2億4768萬元。

沈榮欽質疑，儘管在台灣有超過300萬用戶，為小紅書貢獻大筆收入，但小紅書卻拒絕在台灣設立分公司，連像臉書那樣一家小辦公室都不願意，就是要避免對詐騙等非法事項究責。

沈榮欽表示，臉書詐騙猖獗，但是當政府行文要求臉書下架某個詐騙內容時，臉書會照辦，小紅書卻對政府要求不理不睬，掩護詐騙犯身份，放任詐騙橫行。他認為發出報導的媒體和賴士葆委員應該說明，為什麼要袒護詐騙欺騙台灣人民血汗錢？

沈榮欽也提到，儘管政府依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，暫停小紅書一年處分，並通知財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），依法啟動 DNS RPZ 技術屏蔽小紅書一年，但是賴士葆委員仍表示臉書與Line的詐騙更多，卻沒被依法追究。

沈榮欽批評，賴士葆身為立法委員，卻主張不法之平等，實在令人啼笑皆非。立法委員該做的，應該是要求政府一起追究臉書與Line上的詐騙責任，並進一步追究為何只有小紅書不在台設立據點，對政府的要求完全不理，保護詐騙者的身份繼續在台詐騙，而非替違法者為虎作倀。

沈榮欽強調，事實上根據調查，除了詐騙之外，小紅書還有其他問題，包括蒐集使用者敏感資訊，疑似將資料回傳至中國伺服器；而且小紅書要求超出必要範圍的系統權限，並可能搜集使用者生物特徵等等問題，甚至有人發現即使未開啟「小紅書」，也可能持續背景傳輸資訊等等。

沈榮欽質疑，都還未追究責任，有媒體就和賴士葆急著為小紅書詐騙辯護，他認為「實在有必要解釋其動機」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法