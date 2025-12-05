新北水利局推採購指引 嚴肅防貪變「闖關遊戲」

水利局防貪指引確保水利工程皆能安全無虞、依法行政，守護第一線同仁在採購各階段的作業安全。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局為確保水利工程皆能安全無虞、依法行政，並守護第一線同仁在採購各階段的作業安全，創新編纂一套水利工程採購指引，並在5日「廉政會報暨機關安全維護會報」發表，水利局長宋德仁說，採購指引跳脫傳統法條彙編，將嚴肅防貪作為變成生動的「闖關遊戲」，以採購全生命週期為主軸，提醒各階段的違法態樣、風險評估與防治措施。

宋德仁表示，這本採購指引就是水利人的護身符，共整理10則與水利相關的司法判決案例，協助同仁快速辨識風險，確保能在安心環境下持續推動業務。

宋德仁說，工程採購指引以闖關遊戲方式呈現，水利局透過整治，已讓新北重要的水利整治區域五溝一堰（藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰）成為生態豐沛的水域，因此由故事中睿智的「水利爺爺」及「水利寶寶」領軍，攜手這些水域中常見的5種物種夥伴，展現水利建設兼顧生態環境成果。

宋德仁說，這5種物種夥伴作為「滿星」隊友，為同仁提供採購全生命週期及業務推展過程的風險防護，包含：如「香魚」象徵在招標階段中提前偵測不合理投標與風險，協助篩選合格廠商；「毛蟹」在履約過程中強化履約過程的品質監控，及時發現並阻止瑕疵。

「台灣沼蝦」支援採購全週期，特別擅長發現細小的異常，避免瑕疵累積；「白鷺鷥」在驗收階段能準確指出工程中隱藏的缺陷與漏洞，保障工程品質的完整性；「紅冠水雞」警示隊友，確保巡查作業的真實完整性，避免虛報情事發生。

水利局表示，創新指引不僅能大幅降低同仁的工作壓力，更代表水利局對「依法行政」和「工程品質」的堅持。

