黃國昌被爆入住北市億元豪宅 四叉貓揭地址、月租：整理公開資料不會被罵吧

高舉「居住正義」大旗的民眾黨主席黃國昌，近日被爆住進台北市蛋黃區的近億元豪宅，網紅四叉貓發文，在比對其汐止老家拆除的日期，以及透過內政部不動產交易實價查詢網站發現，被指涉的豪宅在同期間只有一間有申請裝修及出租，經查詢是簽約4年、租金每個月7萬元。四叉貓在文中也強調，他只是單純整理公開資料，應該不會被黃國昌罵吧……但如果剛巧猜對，那就是我運氣好」。

黃國昌昨日被爆1年多前就從汐止老家搬進位於台北市仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。台北市議員簡舒培昨更在政論節目爆料，稱實際詢問該豪宅住戶對於「黃國昌成為鄰居」的看法，竟得到對方直接回應：「他是壞鄰居！」

四叉貓在臉書發文指出，2023年7月3日，黃國昌被踢爆老家佔用國有地，原本在當年的7月21日調閱早期空拍圖，想拚就地合法，可惜申請失敗，只好乖乖拆除。四叉貓質疑「雖然黃國昌嚷嚷好幾個月要拆老家，但拆除執照拖到2023年11月14日才申請，拆除執照號碼是『112汐拆字第133號』」。

四叉貓表示，使用拆除執照號碼查詢，黃國昌老家的實際拆除的開工日期是2024/2/16日，所以最慢要在2024/2/16之前租到房子。而使用《室內裝修案件資料管理系統》查詢「百利百吉大廈」的地址，只有「仁愛路四段357號14樓之一」（百吉大廈）在那個時間點有申請裝修。

四叉貓也指出，使用《內政部不動產交易實價查詢網站》查詢該地址，是在2023年12月5日出租，2023年12月28日開始裝修，且簽約4年，租金每個月7萬元。同樣的，在該時間點也只有這間出租。

四叉貓強調，「以上查詢不代表黃國昌一定住在『仁愛路四段357號14樓之一』，因為黃國昌可能租不需要裝潢的房型，提著行李直接入住，參考簽約的時間點也不一定準確，因為黃國昌的房東說不定沒把租金申報實價登錄」。他也提到「本篇單純整理公開資料，明天應該不會被黃國昌罵吧……但如果剛巧猜對，那就是我運氣好」。

