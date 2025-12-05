為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    劉和然指參選新北要深度了解市政 李四川：29區我走到哪都有故事

    2025/12/05 09:56 記者甘孟霖／台北報導
    李四川（右）接受王淺秋（左）專訪。（取自中廣新聞網Youtube）

    李四川（右）接受王淺秋（左）專訪。（取自中廣新聞網Youtube）

    台北市副市長李四川被視為2026藍營新北市長最有力參選人，近日他也首度表態會去參加初選，藍營另一有意參選者、現任新北副市長劉和然說，新北幅員遼闊、責任重大，參選者須深入理解市政。李四川今表示，新北市29區，大概他走到哪都有過故事。

    李四川今接受媒體人王淺秋廣播專訪指出，目前與台北市長蔣萬安最重要的工作，就是在農曆年前與輝達簽約，他也曾說過輝達比選舉還重要，不過一定會遵照黨的機制。

    他說，黨有自己的步驟，也有人認為他不表態是否在等黃袍加身，但他強調以前這些黨選舉的制度，他都有參與過，現在也一定要按照黨的機制來處理。

    李四川說，離選舉還有一年，現在最重要目標過年前簽約、明年6月發照開工，這之間要輝達提出投資計畫書，市府辦理都市計畫變更等，還有很多工作，這才是最要緊的事情，他與蔣萬安也都沒有在談選舉。

    他說，從台北縣到新北市經歷多年，大概走到哪都會留下一些故事、痕跡，他也同意新北市副市長劉和然的說法，要選首長一定要了解當地的需要、問題，往後才能解決。

    他並談及蔣萬安上任3年來表現，不管輝達等重大政策決策上，都相當有決斷力，且還非常年輕，這3年的表現可說相當優秀。

