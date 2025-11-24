失聯23年！台人魂斷中國「兒拒認屍」 遺體卡廈門陷僵局

宋男房間床頭櫃擺滿他與前妻、兒子合照，甚至珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像與兒子幼年照片。（張雪如提供）

彰化「快樂天堂基金會」近日接獲一起橫跨兩岸的無主遺體案件，一名獨自在中國廈門工作的57歲宋姓男子本月8日猝逝，遺體直到6天後才被鄰居發現，並送至廈門殯儀館冷凍保存，由於宋男在台還有一兒子，但其子表示「他失聯我23年，不願意前往辦理後事」，讓案件瞬間陷入法律與人倫的兩難僵局。

「快樂天堂基金會」董事長張雪如表示，基金會長期處理各國無喪葬費個案，14日得知宋男在廈門獨居離世，初步判定為猝死，基金會聯繫前妻與兒子，但兒子回應卻是「我不願意處理」，也不願意寫委託書，讓遺體無從進行後續程序。由於兩岸現行規定，唯有直系親屬才能簽署文件決定遺體的火化、運回台灣或當地安葬，基金會與宋男友人也無能為力。

張雪如說，現階段宋男遺體只能被動冰存，可能長達數年甚至更久，「也可能再也無法回到自己的土地」。她感嘆，這不僅是一個法律問題，更是一場關於家庭隔閡和人倫責任的巨大悲劇。這23年的失聯，背後或許有著我們不知道的傷痛和故事，但無論如何，一位生命的逝去，不應該以如此沒有尊嚴的方式收場。

她說，從宋男房間整理出的物品更讓人鼻酸，床頭擺滿他與前妻、兒子合照，甚至珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像與兒子幼年照片，「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家。」

張雪如表示，台灣人在中國各地離世、卻因法律限制無法運回的案例並非首例，盼政府能主動協調兩岸機制，針對無直系親屬願意處理的遺體建立應變通道。她強調，「協助讓台灣人魂歸故土，落葉歸根，是政府責無旁貸的事，也是一件功德。」

台籍宋姓男子意外猝死中國，其兒子因父親「失聯23年」拒認屍， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

台籍宋姓男子意外猝死中國廈門住處，遺體直到6天後才被鄰居發現， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

宋男床頭擺放跟前妻的婚紗照、抱著嬰兒時期的照片，顯見對前妻跟兒子的思念不斷。（張雪如提供）

張雪如在臉書貼文，表示案件陷入僵局，希望政府協助讓台灣人魂歸故土，落葉歸根。（翻攝張雪如臉書）

