    首頁 > 政治

    賴清德「吃壽司」文已破2000萬瀏覽！ 登上所有主流日媒

    2025/11/21 14:03 即時新聞／綜合報導
    幾乎所有日本主流媒體報導都報導賴清德吃壽司的X文。（取自日媒，本報合成）

    日本首相高市早苗「台灣有事」表態，引發中日關係緊張。中國19日以「放射線檢驗不充分」為由，禁止日本水產品進口。對此，總統賴清德以行動表達力挺日本水產，在社群平台X上秀出「午餐壽司照」。目前該貼文在X上受到廣大日本網友轉傳，已突破2000萬次瀏覽，此事也被幾乎所有日本主流媒體報導。

    在高市「台灣有事」言論後，中國先在黃海實彈射擊，接著又發布旅遊警示，再來又禁止日本水產品進口。對此，賴清德在X上曬出午餐圖，表示20日午餐為壽司還有味噌湯，裡面有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

    賴清德的舉動引起大量日本網友迴響，紛紛在推文下方留言：「看到台灣總統賴清德在社群媒體發布自己享用日本扇貝的照片，我深受感動」、「台日友好！」、「謝謝台灣總統」，目前該貼文已有超過2000萬次瀏覽，且瀏覽數還在快速攀升中。目前貼文也有超過4000則留言，26萬人點讚，並有2萬9千次以上的分享，已成為超熱門貼文。

    此外，《NHK》、《讀賣新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》、《共同社》、「日本電視台」、「富士電視台」等主流媒體，全部都報導了賴清德的X貼文。部分媒體直接表示，台灣民進黨政府此舉，用意在表明對日本的支持；另也有媒體引述貼文下方留言表示，有台灣網友表示，日本過去曾力挺台灣鳳梨，「現在是回報的時候」。

