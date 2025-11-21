為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李明璇稱「不投降不是負責任政府該做的」 顏擇雅：把台海變得更兵凶戰危

    2025/11/21 07:53 即時新聞／綜合報導
    國民黨前發言人李明璇稱國防手冊「內容荒謬」，並批手冊中提及「任何政府宣布投降的訊息都是假訊息」根本是政治操作，李明璇還稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。（資料照）

    國民黨前發言人李明璇稱國防手冊「內容荒謬」，並批手冊中提及「任何政府宣布投降的訊息都是假訊息」根本是政治操作，李明璇還稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。（資料照）

    國防部今年9月16日發布新版全民國防手冊，並於近日進行普發，但國民黨前發言人李明璇稱「內容荒謬」，質疑政府「恐嚇人民」，並批手冊中提及「任何政府宣布投降的訊息都是假訊息」根本是政治操作，李明璇還稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。對此作家顏擇雅發文批評，若中國將李明璇的說法當作台灣多數，難道不會覺得「武統」條件已經成熟？質疑李明璇「是不是把台海變得更加兵凶戰危？」

    顏擇雅也在臉書轉貼《天下雜誌》未來城市頻道總監陳芳毓的發文。陳芳毓在發文中強調，有人質疑台灣「全民國防手冊」中，政府要求民眾「不投降」，並將「投降的訊息」視為假訊息是不負責任的做法，但瑞典人用這套做法，已經81年了。陳芳毓也強調，政府要求民眾「不投降」不是什麼高深道理，而是民防基本常識。

    對於李明璇意指投降才是負責，顏擇雅直言，本來我不知她是誰，但這次太離譜，讓我印象深刻，應該會記住她了。顏擇雅也在留言區轉貼中評網報導李明璇說法的新聞，並質疑「中共幹部接觸台灣新聞，幾乎都透過中評網。如果對岸那邊把李明璇當作台灣多數，難道不會覺得『武統』條件已經成熟？李明璇是不是把台海變得更加兵凶戰危？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播