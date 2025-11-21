李明璇稱「不投降不是負責任政府該做的」 顏擇雅：把台海變得更兵凶戰危

國民黨前發言人李明璇稱國防手冊「內容荒謬」，並批手冊中提及「任何政府宣布投降的訊息都是假訊息」根本是政治操作，李明璇還稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。（資料照）

國防部今年9月16日發布新版全民國防手冊，並於近日進行普發，但國民黨前發言人李明璇稱「內容荒謬」，質疑政府「恐嚇人民」，並批手冊中提及「任何政府宣布投降的訊息都是假訊息」根本是政治操作，李明璇還稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。對此作家顏擇雅發文批評，若中國將李明璇的說法當作台灣多數，難道不會覺得「武統」條件已經成熟？質疑李明璇「是不是把台海變得更加兵凶戰危？」

顏擇雅也在臉書轉貼《天下雜誌》未來城市頻道總監陳芳毓的發文。陳芳毓在發文中強調，有人質疑台灣「全民國防手冊」中，政府要求民眾「不投降」，並將「投降的訊息」視為假訊息是不負責任的做法，但瑞典人用這套做法，已經81年了。陳芳毓也強調，政府要求民眾「不投降」不是什麼高深道理，而是民防基本常識。

對於李明璇意指投降才是負責，顏擇雅直言，本來我不知她是誰，但這次太離譜，讓我印象深刻，應該會記住她了。顏擇雅也在留言區轉貼中評網報導李明璇說法的新聞，並質疑「中共幹部接觸台灣新聞，幾乎都透過中評網。如果對岸那邊把李明璇當作台灣多數，難道不會覺得『武統』條件已經成熟？李明璇是不是把台海變得更加兵凶戰危？」

