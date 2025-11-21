李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林智群：國民黨那麼愛投降幹嘛跑來台灣？

針對國防部近日發放新版全民國防手冊，國民黨前發言人李明璇批評，手冊中提到「任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」的說法可笑，並稱，「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。（資料照）

針對國防部近日發放新版全民國防手冊，國民黨前發言人李明璇批評，手冊中提到「任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」的說法可笑，並稱，「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此律師林智群諷刺，「國民黨那麼愛投降，1949年投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？」時常分析網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」也質疑，「這麼想當亡國奴啊」。

針對李明璇批評國防手冊說法可笑，還稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。林智群在臉書發文諷刺「投降專業戶」，並質疑「國民黨那麼愛投降，1949年在南京投降共產黨就好了，幹嘛跑來台灣？」

林智群也強調，一堆國家都有製作「安全指引」，台灣版本也是參考他們的內容。然後國民黨很生氣，不知道在丟猴（台語，形容人行為舉止不正經、像發了瘋一樣）什麼？

知名球評石明謹也質疑李明璇「是不是在偷臭某一個不投降轉進到小島上的政府」。臉書粉專「聲量看政治」也批評「李姓想選舉國民黨員，這麼想當亡國奴啊...被侵略的國家本來就不會也不該輕易宣布投降啊！」該粉專也強調，「一開始就有人散布政府投降，當然是假消息，妳這樣選什麼舉啊...」。

