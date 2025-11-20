4縣市政府「怠於解職中配村長」 內政部函請監察院查處

民政司副司長簡鈺珒說，不管是公所、地方政府都要依法行政，依國籍法主管機關內政部解釋辦理相關規定，地方政府並沒有自行裁量的空間。（記者李文馨攝）

內政部查出全台有5位村里長具有中國籍身分，要求地方政府依國籍法進行解職。內政部今天說，從去年11月發文後，鄉鎮市公所怠於辦理解職，地方政府也沒有盡到指揮監督的責任，內政部今年5月14日依法函送監察院查處。

目前涉具中國籍村里長公所，包括花蓮縣富里鄉公所、桃園市新屋區公所、臺北市松山區公所、新北市土城區公所、中和區公所。

內政部戶政司長陳永智說，國籍法第20條禁止具有雙重國籍的國人擔任公職，目的基於公職人員跟國家處於特別緊密的忠誠跟信任關係，從制度上要排除發生忠誠義務衝突的情形，這是對全體國人的一致規範。

內政部次長吳堂安說，國籍法第20條不只針對大陸地區人民轉換成中華民國國民者，而是泛指世界各國，只要擔任我國的公職就是要放棄母國的國籍。「我們不會因為他是陸配，就對他有不同的待遇，因為他已經變成中華民國的國民，就要恪遵中華民國的法律。」

他也提到，「若他窮盡一切辦法沒有辦法取得證明，這個部分並不是中華民國的問題」，是當事人要回去跟母國要求，只要擔任我國民選公職，當然是要恪遵國籍法第20條的規定，且政府也給予一年時間檢具，否則地方政府跟公所須依照規定解職。

民政司副司長簡鈺珒說，內政部從去年11月29日多次發函促請地方政府跟公所依國籍法規定辦理，地方處理時確實有一些疑義，並來函詢問內政部意見，內政部皆有函復，並多次強調應照國籍法規定處理。她說，不管是公所、地方政府都要依法行政，依國籍法主管機關內政部解釋辦理相關規定，地方政府並沒有自行裁量的空間。

吳堂安補充，從去年11月29日到現在，因為各地方政府都沒有依法辦理，所以內政部今年5月14日直接函送給監察院查處。行政機關如果應作為而不作為，有怠忽職權的部分，內政部基於主管機關的立場，當然要求各地方政府照辦，地方政府如果不作為，就移送為監察院做查處。

