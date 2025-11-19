國台辦稱「越早統一越有利」 學者：中共想以最低成本完成併吞

中國國台辦今日宣稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，越早實現祖國統一，越有利於台灣發展。（路透檔案照）

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天宣稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，越早實現祖國統一，越有利於台灣發展。學者批評，所謂「越早統一越有利」，實際上是希望台灣自行放棄主權，讓中國以最低成本完成政治併吞。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會表示，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。越早解決台灣問題、實現祖國統一，越有利於台灣發展，越有利於台灣同胞過上更好日子。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這套說法本質上仍是中國長期對台策略的一部分，強調胡蘿蔔與棒子並用，軟硬兼施的目標是不戰而屈人之兵。

洪浦釗分析，所謂「越早統一越有利」，看似替台灣著想，實際上是希望台灣在沒有戰爭的前提下自行放棄主權，讓中國以最低成本完成政治併吞。這不是和平方案，而是政治壓迫下的無條件屈服。

洪浦釗強調，香港的例子已經證明，「一國兩制」不是制度，而是一個中國可以隨時改寫的政治承諾。從自治、言論自由到司法獨立，香港在幾年間被全面收緊，這就是中國模式的真實結果。中華民國台灣是自由民主的主權國家，根本不需要、也沒有義務和中國討論一國兩制。

洪浦釗進一步說，中國的對台政策始終是兩手並用，一方面以經濟利益、便利措施塑造「統一有好處」，另一方面以軍事威脅、政治操作、認知戰與國安滲透削弱台灣社會的信心。其最終目的是讓台灣逐步失去抵抗意志，形成心理上的「自我放棄」。

他強調，真正對台灣有利的，是讓人民自己決定未來，最不利的，是任由中國替台灣做選擇。

