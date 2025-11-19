逃避還是妥協？ 中共揚言全球通緝沈伯洋 林楚茵批藍白「集體沉默」

林楚茵今於臉書粉專分享，立法院外交及國防委員會通過臨時提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」。（圖擷取自林楚茵臉書粉專）

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪，揚言展開「全球抓捕」引起外界矚目。對此，立委林楚茵表示，民進黨今在院會提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」，她進一步質疑「若連國會都不願替自己捍衛主權，是逃避？是妥協？還是已成了中共在台的『協力者』沒在怕？」

「人人都是沈伯洋」林楚茵今於臉書粉專發文提及，賴清德總統多次呼籲，民進黨也在院會提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」。院會擋下，就到委員會繼續做，「我們提案挺沈伯洋，也是挺自己」。

台灣有國家主權、國會主權，中國不能以政治目的羅織罪名、越界干預，這本來就是朝野共同應堅守的底線。但是立法院長韓國瑜、藍白立委，明明同樣是國會議員，面對中共介入台灣立法權，卻至今仍「集體沉默」！

林楚茵最後說，「如果連國會都不願替自己捍衛主權，是逃避？是妥協？還是已經成了中共在台的『協力者』沒在怕？」

據了解，立法院外交及國防委員會今（19）日通過臨時提案強調，中共對我國人皆無管轄權，且我國屬民主國家，人民人身安全及言論自由皆受憲法保障，針對中共立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制。

中共偵查通緝沈伯洋 立法院外交及國防委員會通過譴責案

