為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    逃避還是妥協？ 中共揚言全球通緝沈伯洋 林楚茵批藍白「集體沉默」

    2025/11/19 12:29 即時新聞／綜合報導
    林楚茵今於臉書粉專分享，立法院外交及國防委員會通過臨時提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」。（圖擷取自林楚茵臉書粉專）

    林楚茵今於臉書粉專分享，立法院外交及國防委員會通過臨時提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」。（圖擷取自林楚茵臉書粉專）

    民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪，揚言展開「全球抓捕」引起外界矚目。對此，立委林楚茵表示，民進黨今在院會提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」，她進一步質疑「若連國會都不願替自己捍衛主權，是逃避？是妥協？還是已成了中共在台的『協力者』沒在怕？」

    「人人都是沈伯洋」林楚茵今於臉書粉專發文提及，賴清德總統多次呼籲，民進黨也在院會提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」。院會擋下，就到委員會繼續做，「我們提案挺沈伯洋，也是挺自己」。

    台灣有國家主權、國會主權，中國不能以政治目的羅織罪名、越界干預，這本來就是朝野共同應堅守的底線。但是立法院長韓國瑜、藍白立委，明明同樣是國會議員，面對中共介入台灣立法權，卻至今仍「集體沉默」！

    林楚茵最後說，「如果連國會都不願替自己捍衛主權，是逃避？是妥協？還是已經成了中共在台的『協力者』沒在怕？」

    據了解，立法院外交及國防委員會今（19）日通過臨時提案強調，中共對我國人皆無管轄權，且我國屬民主國家，人民人身安全及言論自由皆受憲法保障，針對中共立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制。

    相關新聞請見︰

    中共偵查通緝沈伯洋 立法院外交及國防委員會通過譴責案

    林楚茵分享，民進黨也在院會提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」。（圖擷取自林楚茵臉書粉專）

    林楚茵分享，民進黨也在院會提案「譴責中共長臂管轄干預台灣國會」。（圖擷取自林楚茵臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播