中外交部籲公民暫勿赴日 矢板明夫籲台灣人多去日本玩

中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，矢板明夫提到，台灣民眾若有能力，可到日本多多旅遊，為日本提供「抵抗中國施壓的底氣」。（路透）

日中關係近期急速惡化，中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，稱日方領導人發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍，還威脅在日中國人安全。資深媒體人矢板明夫強調，中方所言完全是無稽之談，同時他也呼籲台灣民眾若有能力，可到日本多多旅遊，為日本提供「抵抗中國施壓的底氣」。

矢板明夫15日深夜在臉書發文提到，中國外交部發布突襲式公告，呼籲國民避免前往日本，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，完全是無稽之談，事實上現在赴日旅遊的中國遊客仍絡繹不絕，普遍都有極佳體驗，幾乎沒有聽說過任何針對中國人的安全問題；相反地，在中國的日本人則越來越不安，除了去年有日本男童被殺害，今年更接連出現日本人遭中國民眾毆打的案例，「到底是誰真正面臨安全風險，一目了然」。

矢板明夫認為，中國三大國營航空公司在同一天同步宣布，預訂去日本的航班皆可免費退票或改期，這不是商業決策，而是政治配合，目的就是削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，以「旅遊禁令」作為武器，希望影響日本地方經濟，進而讓自民黨內「反高市派」趁勢壯大，看能不能逼高市下台，「這就是中方真正的政治算計」。

矢板明夫指出，不過北京可能低估日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，屬於罕見的強勢政權，日本民眾也都看得非常清楚，中國此舉不是「安全考量」，而是公然以經濟手段干涉日本內政，短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。不過自民黨必須加快改革腳步，讓民眾看見成果，才能在長期對抗中更加穩定。

矢板明夫最後也建議，台灣在這關鍵時刻更應表現支持，台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐，若台灣民眾有時間、有能力，可以多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供「抵抗中國施壓的底氣」。

