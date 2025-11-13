國台辦批賴清德不忠不孝 梁文傑轟：搞文革又自以為儒家精神代表

陸委會發言人梁文傑反批，以前搞什麼批林、批孔、批周公，這些都是中共搞的，現在又自以為是儒家的精神代表，翻手為雲、覆手為雨，我們認為是「相當惡質」。（記者陳鈺馥攝）

福建省賴氏宗親會秘書長近日喊話指稱，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中國國台辦發言人陳斌華更說，任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。陸委會發言人梁文傑今天痛批，中共搞文化大革命摧毀儒家價值觀，現在又自以為是儒家的精神代表，翻手為雲、覆手為雨，我們認為「相當惡質」。

「館長」陳之漢日前赴中前往賴氏家廟，聲稱是替賴清德總統「拜祖尋根」。陳斌華在國台辦記者會指出，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上，鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，台北市區幹道之一就是忠孝西路、忠孝東路。忠孝、信義、仁愛、和平，都是4條主要的幹道。

陳斌華聲稱，這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。

對此，梁文傑批評，講這些都是非常無聊，賴總統是從小父親就過世，母親獨自撫養6個小孩，賴總統對母親的孝順，我想是眾人皆知的。身為中華民國的總統，自然會忠於國家、保衛國家，「忠」和「孝」這些事情都不需要中共來說三道四。

梁文傑更批，講到忠孝，中共搞文化大革命，就是要摧毀這些儒家的價值觀，以前搞什麼批林、批孔、批周公，這些都是中共搞的，現在又自以為是儒家的精神代表，翻手為雲、覆手為雨，我們認為是「相當惡質」。

