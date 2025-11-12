賴清德籲替沈伯洋發聲 韓國瑜回嗆：你先廢除台獨黨綱

針對中國紅色通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜12日下午召開記者會對外回應。（記者羅沛德攝）

中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查。賴清德總統昨表示，沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜今出面以四建議回應賴總統，強調「解鈴還須繫鈴人」，包含用黨主席身分廢除台獨綱領、重新建立好行政立法部門之間良性的互動、撤回大陸為境外敵對勢力、一樣繼續鞏固好美台關係，才是真正解決問題的上流源頭。

要求賴清德撤回「大陸為境外敵對勢力」

韓國瑜表示，身為立法院長，對立委言論自由、人身安全，以及在立法院質詢的時候，不受到恐嚇和威脅，這是立法院長職責所在，我們會盡全力保護好每一位立委的權責和他們的的權益，這點是無庸置疑

韓批賴「自己生病讓別人吃藥」

韓國瑜表示，針對賴清德總統要他出面為沈伯洋委員的事情來發聲，他很想講心裡的話，「一個人生病，讓別人吃藥」，從賴清德總統點這個名，我們可以明顯看得出來，「真的是自己生病，讓別人吃藥」。

韓解釋，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，哪四隻腳？我們今天一口氣把話說明、說透。台灣安全第一隻腳是維護中華民國；第二隻腳是維護我們的民主自由；第三隻腳維護好美台關係；第四隻腳是維護好兩岸和平。兩個保護、兩個維護是我們台灣安全最重要的四隻腳，保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、兩岸和平。

韓國瑜表示，賴清德總統本身兼民進黨主席，黨政軍情所有的權力一把抓，「這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳」，民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？賴總統今年一整年發動大罷免，如何保護好台灣的民主自由？賴總統宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳，維護好美台關係。

韓國瑜強調，賴清德總統如果要解決，真的幫沈伯洋委員，應該考量如何恢復這四隻腳，讓台灣平穩的站立在那裡。如果繼續消費沈伯洋委員，把沈伯洋被重慶公安局立案調查，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋委員一點都不公平，他相信沈本人已經處在風口浪尖，心裡的壓力極其巨大，我們要想怎麼幫沈，也幫台灣2300萬人，讓大多數的台灣人民過著幸福及快樂的日子，就要維護好台灣安全這四隻腳。

韓國瑜說，他建議賴清德總統，面對沈伯洋委員這個事情，我們可以察覺到過去中共對台灣是文攻，現在已經開始針對立法委員立案調查，這一步下來，台灣人民是無法接受。真的要幫助沈伯洋委員，他呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手。

重新建立好行政立法部門的良性互動

韓國瑜指出，第一，用民進黨主席身份立刻凍結或廢除台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；第三，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話；第四，還是一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決這個問題的上流源頭。

韓國瑜表示，接下來是沈伯洋委員個人的問題，我們一起來想辦法看如何讓他避開這一場不可測之兇險，他覺得賴清德總統如果這樣講出來才是負責任。而且對台灣2300萬人來說，我們喘過一口氣，不要有戰爭的壓力，對我們周邊的國家日本、新加坡、南韓和東南亞國家，包括美國，大家看到台灣海峽兩岸戰爭的隱性被拆除掉，讓台灣人民呼吸到安全、甜美的空氣，這不是美事一樁嗎？

韓國瑜表示，以上是他對賴清德總統點他的名，他發自內心來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。

針對中國紅色通緝立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜（右）12日下午在副院長江啟臣（左）陪同下，召開記者會對外回應。（記者羅沛德攝）

