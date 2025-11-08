為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    挺進對手本命區! 林俊憲安南後援會人氣爆棚

    2025/11/08 19:51 記者洪瑞琴／台南報導
    林俊憲安南後援會成立大會人氣爆棚。（記者洪瑞琴攝）

    林俊憲安南後援會成立大會人氣爆棚。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長選戰升溫！民進黨立委林俊憲今（8日）挺進對手陳亭妃的「本命區」安南區，舉辦後援會成立大會，現場湧入超過5千名支持者，場面熱烈、氣勢驚人。

    活動現場包括黨籍立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、議長邱莉莉與基層議員、里長站台力挺，並獲在地民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員公開支持，聲勢高漲。

    林俊憲指出，人口突破20萬的安南區，光是0至12歲人口就有13萬人，要讓青年能安心打拚，市府首先要照顧好長輩與婦幼。他承諾老人健保不排富、政府全額負擔，免費接種皮膚癬（皮蛇）疫苗、重陽敬老金翻倍至2000元，並提供每月500元計程車補助、優化共餐據點與照顧服務。

    他主張孕婦產檢交通補助7500元、免費施打RSV疫苗、首胎生育獎勵金從2萬提高至4萬、托育補助加碼、國中小營養午餐全面免費等措施；提出強化公所員額與警力配置，並提高里建設經費與鄰長工作費；推動國道8號跨南133線高架化工程，以及南41線跨曾文溪銜接安南區溪埔寮，讓新吉工業區多一條聯外道路，民眾到溪北不必再繞遠路。

    出身安南子弟的台灣手搖飲料品牌「茶之魔手」創辦人王賢明擔任後援會會長。他表示，林俊憲願意傾聽、有行動力，相信他能帶領台南繼續進步、守護土地。

    賴惠員肯定林俊憲在丹娜絲風災期間展現行動力，是「有肩膀、能解決問題」的市長好人選；郭國文呼籲支持者「堅定價值選擇」，防範藍白勢力介入；林宜瑾讚他是「有願景、有執行力」；邱莉莉更直言林俊憲最能團結黨內力量，「初選唯一支持林俊憲」。

    安南後援會今日成立，林俊憲進場獲得支持者熱情加油。（記者洪瑞琴攝）

    安南後援會今日成立，林俊憲進場獲得支持者熱情加油。（記者洪瑞琴攝）

    林俊憲安南後援會，由王賢明擔任會長。（記者洪瑞琴攝）

    林俊憲安南後援會，由王賢明擔任會長。（記者洪瑞琴攝）

