鄭麗文出席「共諜追思會」 王定宇：對著蔣介石吐口水

民進黨立委王定宇說，鄭麗文以國民黨主席的身分去追思吳石，等於是背叛國民黨當年總裁主席蔣介石，直言她根本就是對著蔣介石吐口水。（王定宇辦公室提供）

國民黨主席鄭麗文今天下午出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插在國民政府內最高階共諜吳石。民進黨立委王定宇說，鄭麗文以國民黨主席的身分去追思吳石，等於是背叛國民黨當年總裁主席蔣介石，直言她根本就是對著蔣介石吐口水；他也批評，鄭麗文簡直是把國民黨「赤化」，讓國民黨成了共產黨的附庸黨部。

王定宇表示，吳石被中共封為第一號間諜，當時國民政府出賣了國家軍事機密，讓中國共產黨可以屠殺成千上萬的國軍弟兄，國民黨也因為這樣敗逃到台灣；到了台灣，吳石繼續出賣台灣的軍事機密，最後是被蔣介石逮捕槍斃。

王定宇直言，吳石不是被冤枉的，他是一個不折不扣出賣中華民國、背叛國軍被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖的受難者。共產黨不僅為吳石拍連續劇，還表揚他對消滅國民黨有功；現在國民黨主席要紀念他，這何其荒謬，「鄭麗文簡直是把國民黨赤化，讓國民黨成了共產黨的附庸黨部」。

「鄭麗文現在要去追思紀念吳石，根本就是對著蔣介石吐口水。」王定宇說，泛藍的支持者、眷村的長輩們，能夠接受完全站在中共立場的鄭麗文所作所為？鄭麗文竟然說當時這是言論自由，是白色恐怖受害者，這種說法更進一步侮辱了白色恐怖的受難者。

王定宇表示，在當年國民黨統治下，確實有很多人被莫須有栽贓是共諜，不是關、就是殺，這些受害者應該給予補償，可是吳石經過調查後，並非受難者而是真實的共諜，就是一個出賣國家的叛徒。鄭麗文用白色恐怖受難者來美化吳石，等於是用紅色赤化的力量污染了白色恐怖受難者、這些無辜被害的人。

王定宇說，鄭麗文以國民黨主席的身分去追思吳石，有4個方向的錯誤：第一、完全站在共產黨的史觀，讓國民黨成了中共的附庸。第二、她去追思當時被槍斃的吳石，等於是背叛了國民黨當年的總裁主席蔣介石。第三、鄭麗文去追思吳石，對不起當時犧牲的國軍將士。第四、鄭麗文把吳石洗白成白色恐怖的受難者，根本對不起真正的受難者。

王定宇表示，有鄭麗文這樣的國民黨主席，應該跳腳的是國民黨支持者，應該擔憂的是台灣全體人民，唯一額手稱慶的應該是中國共產黨。

