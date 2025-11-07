為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    健保補充保費改革喊卡 吳思瑤：勿讓青年感到受剝奪

    2025/11/07 11:23 記者李文馨／台北報導
    立委吳思瑤表示，政府應思考如何讓健保的永續財源能夠更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感。（記者李文馨攝）

    立委吳思瑤表示，政府應思考如何讓健保的永續財源能夠更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感。（記者李文馨攝）

    健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，行政院長卓榮泰昨天指示衛福部暫緩規劃。立委吳思瑤表示，政府應思考如何讓健保的永續財源能夠更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感；立委賴瑞隆說，任何重大決策要提出來之前，一定要經過內部的溝通，盼衛福部以此為戒、審慎地推動各項政策。

    衛福部擬修正「全民健康保險法」第31條，提出三大方向，第一，股利、利息、租金改採「年度結算」；第二，單筆扣繳上限由1000萬元調高至5000萬元；第三，統一獎金起徵點為第一級投保薪資4倍。行政院長卓榮泰昨傍晚指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

     

    吳思瑤今天上午於立法院受訪表示，民進黨立委在能夠表達意見的管道中，充分表達意見給行政部門，任何的政策研議都應當在事前進行更周延的對話，收攏各界的意見。她說，黨團對於該政策的態度，就如同卓榮泰昨天定調的「重新再研議、擴大對話」，她也期待，政府應要思考的問題是，如何讓國家對於健保的永續財源能夠更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感。

    民進黨立委賴瑞隆說，在任何重大的決策要提出來之前，一定要經過內部的溝通，連金管會不知情的狀況下就貿然提出，特別是收到的金額不多、但影響層面又相當大的時候，會影響政府施政觀感。對於卓揆臨時喊卡，他認為，未來每位部會首長都必須謹慎，每個施政錯誤都會影響到整個執政的信心，這個時間點特別要注意。

    賴瑞隆表示，希望未來任何重要的施政要推出之前，一定要經過內部、各部會與立法間的溝通，唯有溝通取得大家認同後推出來的政策，才不會產生緊急剎車的狀況，這才能夠讓人們更感受到執政的穩健跟信心，希望衛福部以此為戒、審慎地推動各項政策，各部會都必須要有這樣的態度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播