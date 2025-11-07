發文提到「太子集團、黃國昌」遭大量網軍攻擊 吳靜怡發不自殺聲明

吳靜怡發文透露，今日稍早她發文提到「太子集團、黃國昌」，不料隨後就出現大量網軍針對她出征、謾罵、攻擊、威脅，她質疑「短短的文幾分鐘就引來數百隻假帳號」，並諷刺「有必要這麼明顯嗎？」（資料照）

時常評論時事的媒體人吳靜怡發文透露，今日稍早她發文提到「太子集團、黃國昌」，不料隨後就出現大量網軍針對她出征、謾罵、攻擊、威脅，她質疑「短短的文幾分鐘就引來數百隻假帳號」，並諷刺「有必要這麼明顯嗎？什麼不能講？還是不方便讓大家發現什麼？」同時她也為此發出「不自殺聲明」。

吳靜怡今上午9點多在threads發出一篇短文，內容指「太子集團國際詐騙案成為全台灣矚目的案子，就問問黃國昌，你要提的『刪除串證羈押』背後是為了誰？」、「太子集團案至今五大幹部因為涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見」。

到了今上午10點46分，吳靜怡又在在臉書發文透露，「黃國昌，這樣短短的文，怎麼幾分鐘就數百隻假帳號跑來出征、謾罵、攻擊、威脅？封鎖不完，身心靈都讓我恐懼」。

吳靜怡說明，今天在「脆」難得發文提到「太子集團、黃國昌」，網軍瞬間超多的，原來太子集團沒網軍，反而提到黃國昌幹嘛「刪除串證羈押」你們就緊張，有必要這麼明顯嗎？什麼不能講？還是不方便讓大家發現什麼？

吳靜怡質疑，「黃國昌提刪『串證羈押』的荒謬性，創意私房到太子集團的案子都是引起社會關切，黃國昌要不要繼續提？你背後陰謀到底是想幫誰？不要靠網軍啦！超速仔！」

為此吳靜怡也發出「不自殺聲明」，強調若在此期間，她的生命或身體受到任何傷害，都不是出自於她本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫她討回公道。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

