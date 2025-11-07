為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    回憶10年前「歷史事件」 馬英九突然發文：感謝習近平先生

    2025/11/07 11:44 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九。（資料照）

    前總統馬英九今日發文表示，十年前的今天，他和中國中央總書記習近平在新加坡見面舉行「馬習會」，並握手長達81秒。他表示，要感謝習近平和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

    馬英九今日在臉書發文表示，該場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持。而2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，也參考了「馬習會」模式，地點選擇在新加坡。這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。

    馬英九說，他要藉此機會感謝中共中央總書記習近平先生，當年以極大的魄力與決心，和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。他也能很自豪地說，在他八年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。

    馬英九接著話鋒一轉表示，遺憾的是，從蔡英文前總統開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到現任的賴清德總統更進一步，還遭美國學者批評為「魯莽領導人」。看到賴總統被批評，他非常感慨，為何「馬習會」十年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

    最後，馬英九表示，他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。同時，他也期許鄭麗文主席帶領的新的中國國民黨團隊，能夠勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。未來如果國民黨能再次執政，能夠回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

