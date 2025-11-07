NCC人事 國民黨團全封殺

立法院院會今日行使國家通訊傳播委員會人事同意權。（資料照）

立法院會今日行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權。民進黨團表態全數支持，國民黨團今日召開黨團大會，會中決議將全數封殺。國民黨團書記長羅智強表示，過去NCC濫用職權、傷害新聞自由的事件斑斑可考，整個結構沒有任何變動，可以考慮進行相關修法工作，讓NCC成為真正專業及獨立的機關，人事部分如果民進黨能因應新國會的新民意，請在野黨推薦人選，大家一起商量找出最專業獨立的人選，才是正本之道。

立法院交通委員會國民黨籍召委洪孟楷表示，NCC委員提名名單決策過程沒有及時，延宕一年，行政院長卓榮泰難辭其咎，怠惰、瀆職，他要給予最嚴厲譴責。而人選部分，國民黨團也沒辦法尊重不尊重新聞自由的人，未來新的提名人選，也應該開大門、走大路，提出好的人選，在野不會杯葛，但提出不適任人選，很抱歉，他們也沒辦法說服自己放水。

請繼續往下閱讀...

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。（10:48更新）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法