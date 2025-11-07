環境採樣前一天盧秀燕在辦野餐日！ 張育萌：農業局主秘也在現場

台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐急救火，成功將疫情鎖在單一案例豬場，解封解除禁宰令，因台中市府疫調跟防疫荒腔走板作為引起各界強烈撻伐。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，這7年台中市府在盧秀燕的「魔鬼訓練」之下，完全變成好大喜功、看市長臉色做事的團隊，一刻不能停的恐怕是盧秀燕的造神計劃吧。

張育萌在臉書PO文表示，盧秀燕終於道歉。但她從頭到尾沒說，這場災難正是她7年治理台中的縮影，台中市府違規闖豬場的這天各局處「29區全開」在擺拍野餐日，解封前的週日，徹底暴露出台中市府的心態，那天，正是環境採樣前一天，台中市府魯莽派人闖進梧棲豬場消毒。事發後，害得環境採樣延後兩天，市府至今都在卸責，推說是基層人員誤解命令，還要「嚴厲重懲」。

張育萌指出，同一天，台中市府在幹嘛？全台中都在辦「野餐日」。沒錯，不是刻意誇大，真的是「全台中29區都在開辦」野餐日，而且，盧秀燕一聲令下，每個局處都分派認領一區，觀光局辦大雅區、經發局辦神岡區，這都還能理解。但遠遠不只如此，稅務局負責霧峰區、消防局負責南屯區，連政風處都要認領大里區、主計處負責豐原區、人事處負責中區，法制局則認領潭子區，政風處平常是幹嘛的？可以在市長一聲令下，跑到大里去辦野餐日？

張育萌續指，這些跟「野餐」八竿子打不著的局處，怎麼在盧秀燕政府的作秀文化之下，變成「辦活動機器」？辦這種活動不是不用錢欸，隨便舉例，今年整個野餐日的行銷宣傳，預算就是600萬元；光外埔區的野餐日採購案，就另外再花60萬元，盧秀燕過去七年，就是這樣維持「金剛不壞之身」，撒幣辦活動拚曝光，用人民納稅錢和動員局處的公務資源，經營個人形象。

張育萌分析，每次辦這樣的活動，盧秀燕總是衝第一。今年野餐日的宣傳記者會，盧秀燕也拉著江啟臣擺拍，大台中是只剩一位立委了嗎？同黨的楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪都有派人出席，但合照裡通通看不見，這就是盧秀燕的厚顏無恥之處，花公帑辦活動，把資源緊緊握在手上，只幫同黨友軍不說，其他台中政治人物，要露臉只能看盧秀燕臉色，週日，在最該把關豬場的這天，台中農業局也被迫認領「太平區的野餐日活動」，農業局主秘也在現場。

張育萌直言，市府當然是龐大的行政機器，但從這次災難爆發以來，才短短兩週，台中市就狂辦購物節、野餐日，這都還沒完，盧秀燕預告即將解封，就立刻宣傳「台中花毯節」，喊說「拚市民的好生活，一刻都不能停！」這7年，台中市府在盧秀燕的「魔鬼訓練」之下，完全變成好大喜功、看市長臉色做事的團隊，一刻不能停的恐怕是盧秀燕的造神計劃吧。

