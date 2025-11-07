不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票

民眾黨團舉辦「請還給人民專業獨立的NCC」記者會。（記者塗建榮攝）

首次上稿：09:57

更新時間：10:39

立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團必須要再次對行政院院長卓榮泰惡意欺騙國會、惡意拖延提出NCC被提名人的名單這件事情提出最嚴厲的譴責，卓榮泰一再的說謊、欺騙國會，4月5月說要把名單交出來 ，結果沒有把名單交出來，指委員有個別生涯的考慮，結果民眾黨團在人事審查時從主委被提名人、副主委被提名人、兩位委員被提名人全部問過一輪，大家在5月以前都同意了。卓榮泰公然欺騙社會、欺騙國會，什麼時候要出來道歉、認錯？

黃表示，卓榮派在等的事實上就是726、823的大惡罷大成功了以後，國會由他們過半所控制，再來當橡皮圖章通過他所提出來的NCC委員，這就是卓榮泰欺騙社會，惡意拖延提名程序真正的目的。

黃國昌再指出，這些被提名人根本不堪檢驗，卓榮泰大概是把NCC當成另外一個酬庸機關，找了一個主委被提名人不懂電信、不懂傳播，NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，結果卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？反正背後是民進黨在遙控。

