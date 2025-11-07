黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀

2015年母親節前夕，當時「島國前進」在台南瑪莎咖啡舉辦論壇，黃國昌（左上角）與年輕人和眾多媽媽、志工座談，現場座無虛席。（資料照）

民眾黨主席黃國昌當年高舉年金改革大旗，如今卻靠攏國民黨推反年改法案，當年他在台南談年改的一場演講被翻出，他當時表示，「世界上，有哪一個國家的軍公教退休所得替代率像台灣這麼高？」他並舉自己為例，「我在中研院退休後，可以什麼都不做，整天在家睡覺，可以拿到現在9成的薪水，你們覺得公平嗎？」

當年出席的一位許姓媽媽感嘆說，當天到場聽演講，對黃國昌十分敬佩，也燃起了對年金改革的熱情，如今看到黃為了政治利益，要結合藍白，推翻當初熱切所言，感覺被背叛了，也覺得很悲哀。

請繼續往下閱讀...

2015年5月9日母親節前夕，當時「島國前進」在台南成大對面的瑪莎咖啡舉辦「第二波民主改革的前景與機會系列論壇」，黃國昌、林飛帆等人出席與年輕人和眾多媽媽、志工座談，現場座無虛席。

當時，黃國昌針對民眾提問，提到年金改革的迫切。他說，大家不要用族群或什麼去分，簡單一件事，軍公教退休所得替代率有哪一個國家高得像台灣這麼高？根本沒有！這制度若不改革，不管是年金破產，還是年金沉重的負擔，「誰要付？還是你們！都是你們！」

黃國昌說，「我在中研院現在拿到終身聘，我退休後，我可以什麼都不做，整天在家裡睡覺，我的退休所得，每月可以拿到現在的9成薪水。」「你們覺得公平嗎？」「這種制度不需要改嗎？當然要改！」這是整個結構面的問題，牽涉執政者的魄力，還有國會的結構，都會牽涉到這些改革。

許姓媽媽回憶說，「我是當天在場聽到他演講的一位聽眾，黃國昌當下就好像是正義的使者。」「他熱切主張改革的話語還炙燙著，但受其內心權力的追逐，逐漸跌落不見天日的深淵。對當初相信他的話的人來講，情何以堪，深深覺得被背叛。」

當年黃國昌（左）、林飛帆（右）和與會的志工、年輕朋友及媽媽們座談，黃大談年金改革，如今卻背道而馳。當年與會的支持者現身說法，覺得被背叛，感到很悲哀。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法