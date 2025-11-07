為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    四叉貓粉絲團被檢舉詐騙遭永久停權 網諷：檢舉真的詐騙臉書都不理

    2025/11/07 07:46 即時新聞／綜合報導
    常揭露政治內幕的網紅四叉貓（劉宇），其社群先前曾因遭到惡意檢舉而遭停權，今晨傳出他的粉專再度被封，他在其他帳號發文透露「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。（資料照）

    常揭露政治內幕的網紅四叉貓（劉宇），其社群先前曾因遭到惡意檢舉而遭停權，今晨傳出他的粉專再度被封，他在其他帳號發文透露「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。（資料照）

    常揭露政治內幕的網紅四叉貓（劉宇），其社群先前曾因遭到惡意檢舉而被停權，今晨傳出他的粉專再度被封，他在其他帳號發文透露「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。消息一出引發網路熱議。

    今年中「四叉貓」劉宇就曾遭遇大量檢舉，讓他的主要社群平台，包含臉書、IG、Threads等都遭停權、被消失，當時臉書甚至一度被永久停權，引發外界關注。近日四叉貓除了持續爆料黃國昌的狗仔隊醜聞，也針對太子集團神出，交保人員中暗藏「柯蔥粉」，引發外界熱議。

    今晨四叉貓在其個帳發文透露，因為有人檢舉他的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。目前查看其粉專也確實已無法正常開啟。在發文底下網友紛紛表示「好誇張」、「怎麼貼個幾篇太子集團工程師的料就被檢舉了，好誇張喔」、「肯定做對了什麼」、「而且是故意挑兩個帳號裡曝光最高的」，也有人質疑「狗仔頭的網軍動得很厲害」、「紅藍白共同動員了」。

    也有網友諷質疑「我檢舉真的詐騙，臉書都沒理我」、「爆料詐騙集團，然後被詐騙集團檢舉你詐騙嗎？」、「結果真正的詐騙還是老神在在」。

    常揭露政治內幕的網紅四叉貓（劉宇），其社群先前曾因遭到惡意檢舉而遭停權，今晨傳出他的粉專再度被封，他在其他帳號發文透露「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。（圖擷自臉書）

    常揭露政治內幕的網紅四叉貓（劉宇），其社群先前曾因遭到惡意檢舉而遭停權，今晨傳出他的粉專再度被封，他在其他帳號發文透露「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。（圖擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播