四叉貓粉絲團被檢舉詐騙遭永久停權 網諷：檢舉真的詐騙臉書都不理

常揭露政治內幕的網紅四叉貓（劉宇），其社群先前曾因遭到惡意檢舉而被停權，今晨傳出他的粉專再度被封，他在其他帳號發文透露「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。消息一出引發網路熱議。

今年中「四叉貓」劉宇就曾遭遇大量檢舉，讓他的主要社群平台，包含臉書、IG、Threads等都遭停權、被消失，當時臉書甚至一度被永久停權，引發外界關注。近日四叉貓除了持續爆料黃國昌的狗仔隊醜聞，也針對太子集團神出，交保人員中暗藏「柯蔥粉」，引發外界熱議。

今晨四叉貓在其個帳發文透露，因為有人檢舉他的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。目前查看其粉專也確實已無法正常開啟。在發文底下網友紛紛表示「好誇張」、「怎麼貼個幾篇太子集團工程師的料就被檢舉了，好誇張喔」、「肯定做對了什麼」、「而且是故意挑兩個帳號裡曝光最高的」，也有人質疑「狗仔頭的網軍動得很厲害」、「紅藍白共同動員了」。

也有網友諷質疑「我檢舉真的詐騙，臉書都沒理我」、「爆料詐騙集團，然後被詐騙集團檢舉你詐騙嗎？」、「結果真正的詐騙還是老神在在」。

