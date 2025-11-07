盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」馮賢賢批情感勒索：賴不掉就把媽媽搬出來

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕還一度稱「及時拆彈、化解危機」，引來外界撻伐。昨日盧秀燕終於道歉並兩度鞠躬。（資料照）

台中日前爆發非洲豬瘟疫情，市府防疫卻接連出包，屢遭外界批評。市長盧秀燕昨雖出面致歉，卻僅道歉一分鐘就立刻轉身離去，讓外界質疑甩鍋基層卸責。對此資深媒體人馮賢賢發文質疑，盧秀燕道歉後再把「媽媽」搬出來，是非常惡質的情感勒索，她質疑這樣的作法把工作和家庭關係混淆，大家互相情感勒索，不僅有害身心，更妨礙組織的理性運作和專業提升。

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕還一度稱「及時拆彈、化解危機」，引來外界撻伐。昨日盧秀燕終於道歉並兩度鞠躬，坦承「防疫的過程當中做不好」、「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

請繼續往下閱讀...

馮賢賢在臉書發文批評，盧秀燕心不甘情不願地說，「我應該要道歉」，然後，再把「媽媽」搬出來，是非常惡質的情感勒索，她也質疑「她是台中市民的媽媽？」

馮賢賢表示，除了她自己的小孩，她不是任何人的媽。她是拿薪水的人民公僕，手上握有龐大公權力，也因此要對台中市的治理負責。一再出包，一再耍賴。這次賴不掉了，就把「媽媽」搬出來。那個不甘願的嘴臉有夠無恥，話術有夠封建。

馮賢賢指出，「以後任何媒體還稱她為盧媽媽，大家必須警覺，這媒體有沒有專業？是否被收買了？」、「從前有人被稱賴神，有人被稱戰神，現在呢？神都消風了。想想，是不是很幼稚又弱智？當事人、媒體和民眾怎麼這麼愛玩這種造神遊戲？」

馮賢賢也批評，「做不成神，就來做媽媽」，「華人公私不分的『家天下文化』，讓台灣民主的水平無法提升。到哪裡都會聽到機關裡的首長被稱為『大家長』，把工作和家庭關係混淆，大家互相情感勒索，不僅有害身心，更妨礙組織的理性運作和專業提升」。

馮賢賢在文末強調，一個六都市長，自稱是市民的媽媽，非常虛偽，非常狡猾。她不如穿越回到宮鬥劇的時代去吧，別再回來鬧了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法