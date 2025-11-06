賴總統盼台日夥伴關係再升級 打造AI、生醫雙「護國神山」

總統府國策顧問暨「全日本台灣連合會」會長趙中正今率「全日本台灣連合會回國致敬團」會見賴總統。（總統府提供）

賴清德總統今接見「全日本台灣連合會回國致敬團」時表示，台灣希望能與日本政府持續在經貿、科技、安全、綠能、數位轉型等領域打造更具韌性的夥伴關係。台灣正積極推動「AI新十大建設」，同時將生醫產業納入「國家希望工程」，期盼打造另一座「護國神山」。

賴清德指出，台灣與日本是相互扶持的夥伴，共同走過震災、疫情等挑戰，期待雙方不只加強防災合作，也能共同促進雙邊產業進一步發展，像是台積電在熊本設立晶圓廠，不但是企業投資、強化彼此產業韌性，也讓全球半導體民主供應鏈更加堅實、更有競爭力。

賴清德提到，上個月日本首相高市早苗剛就任，台灣希望能與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。

賴清德說明，政府正積極推動「AI新十大建設」，發展量子科技、矽光子與機器人等關鍵技術，協助產業導入AI應用，讓台灣邁向全面智慧化時代。另生醫產業也納入「國家希望工程」，期盼結合台灣自身醫療實力與科技優勢，發展智慧醫療、精準醫療帶動產業發展，打造另一座「護國神山」。這些努力都是為了讓台灣在全球的進步發展上持續扮演不可或缺的角色。

賴清德表示，感謝「全台連」凝聚旅日僑界的力量，促進台日友好，期待繼續為台日情誼而努力，政府也將持續強化國家競爭力、深化與民主夥伴的連結，讓台灣在國際舞台上發揮更大影響力，為印太區域和平、繁榮做出更多貢獻。

