2026九合一選舉期程拍板 11/28投票

中選會今天舉行屆期委員任內最後一次委員會議，會中討論通過115年地方公職人員選舉投票日及工作進行程序表。（資料照）

中選會6名委員任期屆滿，行政院至今仍未提出新任委員名單，外界憂心影響2026選務進程。中選會今天舉行屆期委員任內最後一次委員會議，會中討論通過115年地方公職人員選舉投票日及工作進行程序表，明年九合一選舉訂於11月28日舉行投開票。

中央選舉委員會今天下午舉行委員會議，會中討論通過115年地方公職人員選舉投票日期，定於115年11月28日（星期六）舉行投票；委員會議同時討論通過「115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」。

根據「中央選舉委員會組織法」規定，中選會委員會議開會時須有全體委員2分之1以上出席始得開議，會議之決議，應有出席委員過半數之同意。中選會法定委員人數為9至11人，以最低人數9人為基準計算，至少需要5人出席才能開會。由於中選會為合議制的獨立機關，任何決定必須召開委員會審議，若屆期未補足人選，中選會委員僅剩4人，委員會將停擺，無法做成任何決議。

回顧中選會歷年選務作業，中選會通常會在選舉年前一年底處理地方議員選區劃分與應選名額分配的法規問題，隔年1月才會訂定地方公職人員選舉投票日期與選舉工作進行程序表。由於中選會11月3日起將剩4位委員，將無法召開會議決議，因此中選會提前在屆期委員任內最後一次委員會議處理明年選務工作日程。

重要選務工作日程如下：

（一）115年8月20日 發布選舉公告

（二）115年8月27日 公告候選人登記日期及必備事項

（三）115年8月31日至9月4日 受理候選人登記之申請

（四）115年9月4日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

（五）115年10月16日前 審定候選人名單，並通知抽籤

（六）115年10月23日 候選人抽籤決定號次

（七）115年11月8日 選舉人名冊編造完成

（八）115年11月12日 公告直轄市長選舉候選人名單

（九）115年11月13日至11月27日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會

（十）115年11月17日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單

（十一）115年11月18日至11月27日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會

（十二）115年11月24日前 公告選舉人人數

（十三）115年11月28日 投票、開票

（十四）115年12月4日前 審定當選人名單

（十五）115年12月4日 公告當選人名單

（十六）115年12月18日前 發給當選證書

（十七）116年1月3日前 通知候選人領取補貼之競選費用

中選會指出，115年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。

