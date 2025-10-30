趕走義煮團 花蓮縣府短時間內砸近億買便當 更扯的是這事……

傅崐萁和徐榛蔚直到現在仍想將光復鄉洪災所有責任全推給中央。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，第一時間各地「超人」們湧入災區救災，但一度傳出徐榛蔚縣府阻撓甚至趕走免費替災民和志工準備熱食的「義煮團」，引發輿論砲轟。如今竟爆出，傅氏王朝不要外界熱心提供的免費熱食，自行採購便當竟花了近億元，但當地議員檢視過往縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上！

光復鄉洪災釀19死逾百人受傷，目前尚有5人下落不明。救災期間花蓮縣府表現荒腔走板，大家長徐榛蔚時常神隱，不敢直面災民；在地立委傅崐萁則是極力護妻，到現在仍力圖將所有責任甩鍋中央，並想方設法從中央挖錢，但美其名為災民爭取用於重建的追加200多億預算，日前舉辦相關座談會卻只邀「自己人」，大批災民根本沒收到通知，到場抗議被擋在門外，傅崐萁挨轟根本只想與友傅人士瓜分這200多億，花蓮議長張峻當天闖入會場與傅崐萁起衝突，讓整件事曝光，輿論進一步延燒。

如今花蓮「鬼故事」再添一筆，回到災情發生之初，大量「鏟子超人」從外地湧入光復災區協助清淤救災，同時也有不少義煮團到災區幫忙煮飯、提供熱食給災民和志工，但卻傳出被縣府人員阻撓，甚至趕走這些人；還有災民在網上踢爆，縣府一度要求要有所謂「災民識別證」才能領便當，嚴格控制便當發放，結果外界熱心捐贈的便當放到臭掉，最後只能丟棄。徐榛蔚縣府不要外界提供的免費食物，自行採購便當發放，如今又被質疑支出金額高到不合理！

民進黨花蓮縣議員胡仁順今天下午在臉書PO出花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表，特地以紅框圈出「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」、「馬太鞍堰塞湖災害－受災民眾慰助金」這2筆支出細項，可以看到前者花了9166萬7040元，後者則是2億8000萬元。

胡仁順表示，「明天議會定期會展開，我看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，非常驚嚇。便當吃了近億元？！10/22決標的緊急採購便當經費，9/23至10/7共15天，是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，我覺得是合理的。但現在我看到的是，截至10/20共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當！」

「以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8000個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」

接著是災民慰助金的部分，「平均每戶8.5萬+6.5萬的慰問（助）金，去哪了？縣府慰助金發放是每戶5萬元，包括縣府1萬元＋捐款專戶4萬元。但縣府災準金動支了2億8千萬元在『受災民眾慰助金』中，若以3325戶算（賑災基金會最新擴大發放戶數），平均每戶是8萬4210元。而縣府捐款專戶則是提撥2億1857萬元作為慰問金，平均每戶是6萬5735元。錢呢？誰有拿到這麼多？」

最後胡仁順說：「明天的一讀會後，議會請徐榛蔚縣長進行馬太鞍溪洪災專案報告，下午還有縣長施政報告，我會把這些明細問清楚。」

胡仁順今天下午在臉書PO出花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表，特地以紅框圈出「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」、「馬太鞍堰塞湖災害－受災民眾慰助金」這2筆支出細項。（圖翻攝自胡仁順臉書）

