為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨青年局訪日取經 聚焦防災、美日貿易談判

    2025/10/28 15:51 記者陳昀／台北報導
    民進黨青年局長陳冠廷率團訪日；圖為今與日本自民黨青年局新任局長平沼正二郎舉行首次正式會談。（圖由陳冠廷提供）

    民進黨青年局長陳冠廷率團訪日；圖為今與日本自民黨青年局新任局長平沼正二郎舉行首次正式會談。（圖由陳冠廷提供）

    民主進步黨青年局首度率團訪問，27日與日本自由民主黨、日本維新會等跨黨派國會議員及政府高層會晤，拜會日本國土交通省副大臣佐佐木紀時，就台日防災體系等議題交換意見，與自民黨政調會長小林鷹之會面時，也特別詢問自民黨如何在國內壓力下成功推進美日貿易談判，在各面向積極取經。

    民進黨青年局局長陳冠廷首度率團訪日，成員包括執行副局長暨立委黃捷、副局長暨立委張雅琳、副局長暨立委蔡易餘、副局長暨高雄市議員鄭孟洳及副局長暨台南市議員沈震東等人。昨與日本自由民主黨、日本維新會等跨黨派國會議員及政府高層會晤。

    陳冠廷表示面對威權主義擴張，台日作為共享自由民主價值的關鍵夥伴，次世代的政治工作者必須更緊密合作，此行不僅是禮貌性的拜會，更是針對具體政策的深入對話，共同捍衛印太區域的和平穩定。

    會見國土交通省副大臣佐佐木紀時，雙方就台日防災體系等議題實務交流，黃捷特別詢問，日本政府面臨大型災難時，如何有效組織並整合「民間志工力量」，達到高效民防協作？佐佐木謙虛回應，台灣在此領域可能更為先進，日本目前也在參考學習台灣高度整合化的防災體系；雙方認為，台日在防災經驗上，具有許多互相借鏡之處。

    自民黨政調會長小林鷹之會見訪團時強調，台日間存在「歷史、經濟、心與心」3個重要羈絆，無論未來局勢如何演變，雙方年輕世代都應「不變地持續交流」；面對蔡易餘詢問自民黨如何在國內壓力下成功推進美日貿易談判，小林回應，關鍵在於「政治人物必須盡最大可能向國民說明」，傳達「雙贏」目標，並對受衝擊產業提出完善的配套「支援措施」。

    此外，訪團也拜會甫卸任法務大臣的鈴木馨祐眾議員。陳冠廷特別當面感謝鈴木在法務大臣任內，推動日本戶籍的國籍地域欄可註記「台灣」的重大貢獻，此舉對在日台僑意義重大，也展現對台灣的堅定支持；鈴木則肯定民進黨成立青年局是傳承台日友誼的重要基石。

    訪團昨也與新成為執政聯盟的日本維新會深入交換意見，政調會長齋藤Alex說明，維新會與自民黨均持「現實主義」安保路線，將合作強化防衛能力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播