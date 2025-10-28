民進黨青年局訪日取經 聚焦防災、美日貿易談判

民進黨青年局長陳冠廷率團訪日；圖為今與日本自民黨青年局新任局長平沼正二郎舉行首次正式會談。（圖由陳冠廷提供）

民主進步黨青年局首度率團訪問，27日與日本自由民主黨、日本維新會等跨黨派國會議員及政府高層會晤，拜會日本國土交通省副大臣佐佐木紀時，就台日防災體系等議題交換意見，與自民黨政調會長小林鷹之會面時，也特別詢問自民黨如何在國內壓力下成功推進美日貿易談判，在各面向積極取經。

民進黨青年局局長陳冠廷首度率團訪日，成員包括執行副局長暨立委黃捷、副局長暨立委張雅琳、副局長暨立委蔡易餘、副局長暨高雄市議員鄭孟洳及副局長暨台南市議員沈震東等人。昨與日本自由民主黨、日本維新會等跨黨派國會議員及政府高層會晤。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷表示面對威權主義擴張，台日作為共享自由民主價值的關鍵夥伴，次世代的政治工作者必須更緊密合作，此行不僅是禮貌性的拜會，更是針對具體政策的深入對話，共同捍衛印太區域的和平穩定。

會見國土交通省副大臣佐佐木紀時，雙方就台日防災體系等議題實務交流，黃捷特別詢問，日本政府面臨大型災難時，如何有效組織並整合「民間志工力量」，達到高效民防協作？佐佐木謙虛回應，台灣在此領域可能更為先進，日本目前也在參考學習台灣高度整合化的防災體系；雙方認為，台日在防災經驗上，具有許多互相借鏡之處。

自民黨政調會長小林鷹之會見訪團時強調，台日間存在「歷史、經濟、心與心」3個重要羈絆，無論未來局勢如何演變，雙方年輕世代都應「不變地持續交流」；面對蔡易餘詢問自民黨如何在國內壓力下成功推進美日貿易談判，小林回應，關鍵在於「政治人物必須盡最大可能向國民說明」，傳達「雙贏」目標，並對受衝擊產業提出完善的配套「支援措施」。

此外，訪團也拜會甫卸任法務大臣的鈴木馨祐眾議員。陳冠廷特別當面感謝鈴木在法務大臣任內，推動日本戶籍的國籍地域欄可註記「台灣」的重大貢獻，此舉對在日台僑意義重大，也展現對台灣的堅定支持；鈴木則肯定民進黨成立青年局是傳承台日友誼的重要基石。

訪團昨也與新成為執政聯盟的日本維新會深入交換意見，政調會長齋藤Alex說明，維新會與自民黨均持「現實主義」安保路線，將合作強化防衛能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法