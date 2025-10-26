藍強推縮短民調冷靜期 內政部：恐助長不實發布

去年國民黨立院黨團在人數優勢下，不僅阻擋民進黨立委赴委員會開會審查，更用1分鐘強行初審通過「選罷法修正草案」其中第53條主張縮短民調冷靜期為3天。（資料照）

國民黨魁選舉落幕，但過程中藍營卻自爆遭中國介選，前中廣董事長趙少康更公布抖音相關數據佐證。回顧去年國民黨立院黨團在人數優勢下，不僅阻擋民進黨立委赴委員會開會審查，更用1分鐘強行初審通過「選罷法修正草案」其中第53條主張縮短民調冷靜期為3天，若該法通過恐加劇不實民調發布。

國民黨立委翁曉玲提出「選罷法第53條修正草案」主張，至今無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，並指維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內，因此提案將選前禁止民調時間從10日縮短為前3日。

對此，中選會去年在委員會審查時所提書面報告表示，為保障選舉之公平與公正，避免投票日前10日內，因民意調查資料之發布等行為，左右或主導選民選舉意向，並動搖選民信念。

中選會強調，不論該等資料是否屬實或客觀，於投票日前10日內發布等行為，選民並無足夠時間予以分辨，其他候選人亦無充分時間得以釐清，如放任其散布等行為，可能影響選舉之公平性，此為「選罷法」第53條第3項規定之立法目的，如將前10日修改為前3日，是否仍可維繫原立法目的，宜審慎考量。

內政部也說，縮短選前民調發布之禁制期，恐使候選人於投票日前難以有效澄清虛假資訊，並有助長不實民調發布之虞。選舉民調發布之禁制規定，是為避免不實民意調查資料誤導選民，候選人未能有效澄清修正，或為維持自由投票環境，避免任何民意調查影響選民判斷，爰規定投票日前10日禁止公布民意調查。

內政部認為，如修法縮短民意調查限制發布期間為投票日前3日，易使候選人於投票日前對不實資訊無法有效澄清，此外，是否反助長發布不實民調，均值商榷。

