「光復日」不是光復？成大教授：「台灣光復日」是不尊重歷史意識說法

第6屆「台越人文比較研究國際研討會」今日在成大文學系館登場。（成大台語研究室提供）

第6屆「台越人文比較研究國際研討會」與第9屆「台灣羅馬字國際研討會」今（25）日起一連兩天於成功大學台灣文學系館舉行，吸引來自越南、日本、美國、韓國、香港、比利時、印尼、波蘭及台灣等9國逾百位學者齊聚，共同探討二戰終戰80周年相關議題。

本屆聯合會議主題呼應二戰結束80週年，聚焦台越兩地在歷史、語言與文化上的轉折與比較研究。會議召集人、成大台文系教授蔣為文指出，選在10月25日開幕別具意義，但他強調，這天被定為「台灣光復日」的說法，事實上源自政治誤置，「應稱為『受降典禮日』，稱光復是荒謬，也是不尊重台灣人歷史意識的說法。」

蔣為文解釋，1945年9月2日，盟軍統帥麥克阿瑟發布第一號命令，指派中國戰區最高統帥蔣介石代表聯軍，負責中國（不含東北三省）、台灣與越南北部（北緯16度以上）日軍投降與繳械。越南當時由胡志明領導的「八月革命」成功，趕在蔣介石軍隊進入越南前，於同日宣布成立「越南民主共和國」，宣告獨立。蔣為文感嘆，「台灣當時卻缺少一位胡志明，錯過歷史契機。」

此次大會並規劃4場專題演講，從台灣與越南兩地歷史、文化與主權意識展開深度對話。第1場邀請「台獨教父」王育德之女王明理女士，主題為〈以身為台灣人為榮的一生〉；第2場由總統府資政姚嘉文律師談〈台灣的主權與地位〉；第3場邀請越南社會科學院歷史所（相當於台灣的國史館）前所長丁光海教授，探討〈中越邊界民族交流〉；第4場則由越南作家黃明祥分享其小說《眾神的時代》的創作歷程。期盼透過此次國際論壇，從台越兩地的歷史經驗與文化比較中，深化對戰後亞洲民族自決與主體意識的討論。

成大台文系教授蔣為文認為，今天定為「台灣光復日」不僅為荒謬之事，也是不尊重台灣主體歷史。（成大台語研究室提供）

王明理女士進行專題演講。（成大台語研究室提供）

