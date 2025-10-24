中選會委員難產11月起陷空轉 政院不排除求助韓國瑜

2026九合一選舉倒數計時，中選會6名委員任期至11月3日，但行政院至今仍未提出新任委員名單。（記者李文馨攝）

2026九合一選舉倒數計時，中選會6名委員任期屆滿，但行政院至今仍未提出新任委員名單。依規定，委員會最低法定開會人數為5人，若屆期未補足人事，11月3日起，中選會僅剩4名委員，委員會將停擺、機關空轉，進而影響2026選務進程。黨政人士透露，行政院確實找不太到人，院長卓榮泰不排除尋求立法院長韓國瑜協助，希望找到合適人選、儘速排案。

據中選會資料，中選會主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、陳恩民等4人為續任委員，委員王韻茹、許雅芬2人為新任委員，任期自2021年11月4日起至2025年11月3日止。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前（8月3日），依程序提名任命新任委員。

行政院發言人李慧芝9月2日表示，政院在立法院下個會期開議後，將中選會人事同意權案送交立法院審議；卓榮泰10月14日在立法院答詢時致歉，並承諾會儘快作業，希望在10月下旬提出。中選會主委李進勇10月8日赴立法院備詢時也表達憂心，2026選務恐陷停頓，並鼓勵被提名人勇於承擔。

根據「中央選舉委員會組織法」規定，中選會委員會議開會時須有全體委員2分之1以上出席始得開議，會議之決議，應有出席委員過半數之同意。由於中選會法定委員人數為9至11人，以最低人數9人為基準計算，至少需要5人出席才能開會。由於中選會為合議制的獨立機關，任何決定必須召開委員會審議，若屆期未補足人選，中選會委員僅剩4人，委員會將停擺，無法做成任何決議。

黨政人士指出，中選會除了正副主委外，其餘委員均屬無給職，且在藍白國會多數的情況下，赴立法院時常遭受羞辱，導致願意被提名的人選寥寥無幾，「行政院目前確實找不太到人，詢問多位法政專家但都被婉拒」；他也提到，卓榮泰不排除尋求立法院長韓國瑜協助，希望可以儘速找到合適人選、儘速排案，讓委員會順利運作。

回顧中選會歷年選務作業，中選會通常會在選舉年前一年底處理地方議員選區劃分與應選名額分配的法規問題；隔年1月訂定地方公職人員選舉投票日期與選舉工作進行程序表。此外，地方選委會委員任期將在隔年3月1日屆滿，因此相關人事與作業都須提前完成。若中選會委員會陷入停擺，將牽動整體選務進程。

