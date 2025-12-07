內幕》拒為藍白亂政買單 綠祭「民意戰」雙軸線反攻

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢日前召開「公教年金改革議題民調」記者會。（資料照）

面對藍白挾人數優勢在國會通過多項爭議法案，據悉，民進黨已定調「財政」、「國安」兩大軸線，將後續攻防戰場從立法院擴大到社會溝通、全面訴諸「民意」，藉由內部民調數據，論證在野黨行徑與主流民意背道而馳，累積反守為攻的政治能量。

據悉，民進黨盤整後的攻防分為雙軸線，首先鎖定財政與民生，鎖定明年度中央政府總預算案、財政收支劃分法，以及強力阻擋國民黨意圖重啟的反年改修法；第二條軸線緊扣國家安全，聚焦中國社群軟體「小紅書」涉詐不配合政府監管、藍白修「國籍法」放寬中配參政，以及攸關我國主權的1.25兆國防特別預算案。

黨內人士透露，針對前述高衝突議題，民進黨近期執行內部民調顯示，不分藍綠黨派、不分年齡階層，民眾立場呈現高度一致，反對藍白強推爭議法案、支持執政黨立場居多，民進黨也以此確立「訴諸民意」的戰術核心，作為後續攻防重點。

該人士以民進黨政策會執行長吳思瑤上週公布的「公教年金改革議題民調」為例，近半數國人支持持續推動年金改革，尤其30至50歲的「三明治世代」最有感，因為他們深知一旦年改走回頭路、制度崩壞，未來的財務重擔將由他們概括承受。

針對迫在眉睫的中央政府總預算案，民進黨也規劃與財劃法、反年改等議題掛鉤形成整體論述，不斷提醒民眾關注在野黨是不是又要重演去年「亂凍、亂刪」劇碼，並將攻防焦點具象化為民眾有感議題，包括長照3.0、TPASS通勤月票、治水預算等都是焦點，必須持續凸顯民生預算的重要性，進而影響在野黨。

黨內人士直言，國會本應是推動國家前進的力量，藍白近期卻似乎只為了「搗亂」與「阻礙執政」，進行多項破壞性攻擊、政治鬥爭，民進黨主動採取攻勢，就是要將一切攤在陽光下，「民眾看在眼裡，自有公斷。」

至於「廢止憲訴法及選罷法修法」的公投連署，民進黨對此態度審慎，據指出，由於人民作主志工團提出的第一案在時程上無法與大選綁定投票，民進黨將與民團進一步商討解套方案，黨內也希望集中火力，讓公投「一定要成功、有實質效果」，但「怎麼提」需要策略性考量，相關細節仍待進一步研議。

