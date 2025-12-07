為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    丈夫偷藏「藍色小藥丸」疑外遇 婦人委託調查揭隱病真相

    2025/12/07 13:07 記者鄭淑婷／桃園報導
    婦人在整理家務時，發現丈夫偷藏「藍色小藥丸」，一度誤會丈夫外遇，委託調查才知真相。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市一名婦人近日整理家務時，在丈夫抽屜裡發現數顆「藍色小藥丸」威而鋼，但兩人之間已許久沒有親密行為，懷疑丈夫可能出軌而找上徵信社，結果發現丈夫的威而鋼是用來治療肺動脈高壓問題，沒想到卻讓妻子誤會是外遇的證據。

    徵信社業者提到，近年因誤會而委託調查的案件比例明顯上升，許多人只要察覺伴侶有一點不尋常，就容易往壞處聯想，安全感不足時更可能因為片段線索而感到恐慌，上述案件便顯示，雖然委託人基於懷疑尋求調查，但最終真相卻與原先猜測大相逕庭。

    立達徵信社表示，該案委託人是1名中年婦女，她在整理家務時，發現丈夫抽屜裡有1個透明小夾鏈袋，內含數顆藥丸，袋上用奇異筆寫著「Sildenafil」，她上網查詢跳出「威而鋼」、「壯陽藥」等字眼，加上夫妻之間許久未有親密行為，因此擔心丈夫可能有外遇，她沒有直接詢問丈夫，也不敢輕易攤牌，希望透過徵信社第3方來查證她的猜忌。

    不過，從生活軌跡、接觸對象、社交活動等面向進行調查比對，結果顯示婦人的丈夫作息規律，工作住家兩點一線，不外出應酬、僅偶爾外出運動健走，更沒有特定對象頻繁互動，只有一次他向婦人聲稱加班，實際卻是前往大醫院就診。

    原來他日前因呼吸困難、胸悶心悸等症狀而就醫，醫生診斷出有肺動脈高壓問題，因此開立Sildenafil做為治療藥物，雖然該藥在民間印象多與壯陽用途相關，但在醫療上同時被廣泛用於肺動脈高壓治療，丈夫因習慣分裝每日劑量，才會自行以手寫方式標示並放入夾鏈袋中，婦人在得知真相後相當震驚，也深感愧疚說，「原以為丈夫隱瞞的是見不得人的秘密，卻沒料到他真正隱藏的是病況，只是不想讓家人擔心。」

    立達徵信社提醒，若民眾遇到類似情況，可先試著關心伴侶狀況、溫和溝通，若有疑慮仍無法排除，可向合法徵信單位尋求協助，透過客觀調查方式還原事實，避免誤會擴大或對關係造成傷害。

