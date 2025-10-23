為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌刪凍「邊境食品查驗經費」4000萬 林智群批：又是你！

    2025/10/23 09:55 即時新聞／綜合報導
    今年總預算審查時，食品藥物管理署用於「食品邊境查驗和國內外稽查管理」的「食品管理工作」預算被刪凍4000萬，提案的就是民眾黨主席黃國昌。律師林智群也對此質疑：「黃國昌又是你？」（資料照）

    台中養豬場被檢出非洲豬瘟，農業部昨（22日）宣布啟動七大應變措施因應。有網友發現，今年總預算審查時，食品藥物管理署用於「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算被刪凍4000萬，提案的就是民眾黨主席黃國昌。律師林智群也對此質疑：「黃國昌又是你？」

    林智群貼出一份114年度中央政府總預算提案表，提案人為民眾黨立院黨團，上頭還有黃國昌親筆簽名，提案針對單位為食藥署，用途別為「食品邊境查驗及國內外稽查管理」。

    案由提到，去年3月一度讓社會惶恐不安的蘇丹紅事件，黃國昌等人指責食品安全出現系統性問題，源頭未做好管控，食品邊境檢驗破口「尚未補足」，衛福部雖澄清逐批查驗，但實則未然，有說謊之嫌，因此提案凍結食藥署「食品管理工作」預算2000萬，並減列2000萬。

    林智群指出，黃國昌刪這個預算的理由是「邊境出現破口」，如果邊境出現破口，一般人的反應應該是增加預算，但黃國昌的反應剛好相反，就是刪預算。林智群也舉例：「黃國昌你兒子補習後數學還是不好，你的反應會是拒絕再幫你兒子出補習數學的錢嗎？」

    許多網友也在林智群的貼文底下留言：「這個傢伙曾說『一定會刪到讓大家有感』......現在真的有感到驚恐。」、「現在有感囉！」、「我就知道，又是你！」、「禍國殃民。」、「他刪打詐預算的理由也是打詐不力。」

