幕後》中國親自操刀億元網軍 力拱鄭麗文、打擊郝龍斌

鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，成為中國介入台灣政黨選舉的首例。據透露，中共中央涉台系統9月下旬拍板支持鄭麗文後，即透過組織、輿論與資源3大面向全力拉抬她，同時打擊郝龍斌，前期主打「郝龍斌太老」為主，後期中國介選曝光後，轉而由協力媒體痛批郝「無異於民進黨」；我國安全單位初步掌握，不少攻擊郝的網軍帳號及頻道由中共系統直接經營，投入成本上看億元規模。

首先在組織面，根據北京方面消息，中共中央透過國共管道傳話，或當面要求國民黨各派系大老支持鄭麗文，或至少不得支持郝龍斌，國民黨副主席、秘書長層級等人近期赴中都被告知此訊息，其中一名前秘書長隨即轉向全力輔選鄭麗文，負責各派系及地方系統的經營，還遊說「前院長」等級大老公開切割郝龍斌；軍系部分，則由去年出席中國黃埔百年活動的季麟連負責黃復興系統。

據悉，涉台各級系統、台企聯也在北京交辦下以「認養」方式，透過多次電話、會面緊迫盯人，向所有關係管道的國民黨黨代表「耳提面命」務必支持鄭麗文，或稱郝龍斌當選「不利國共關係」，特別在郝龍斌陣營揭露中共「介選」後，幾乎所有黨代表都接到類似電話，指控郝的做法「無異於民進黨」，如果郝龍斌選上，國民黨將與執政絕緣。

其次是輿論面，國台辦通知特定台灣媒體系統提高對鄭麗文的正面報導，包括配合各種選舉活動的媒體露出、現場訪問，談話節目也開始拉抬造勢。前期主打「郝龍斌太老」、「世代交替」，貼上「建制派」標籤，後期在中國介選曝光後，轉而批郝「學民進黨打介選牌」、「破壞國共關係」，兩家立場鮮明的平面媒體最後幾天也以大篇幅社論批判趙少康，實則攻擊郝龍斌。

攻擊郝的網軍帳號及頻道 多由中共系統經營

對於中央及網軍系統性的介入，除了趙少康等人揭露，有海量假帳號、AI假影片針對郝龍斌攻擊之外，經安全單位初步了解，不少帳號、頻道來自中宣部、統戰部、解放軍系統旗下經營；民間網路廣告業者也評估，類似操作在商業市場上，預算規模至少億元起跳。

親北京的台商系統 全力動員助鄭

第三是資源面，據悉，在中國親北京的台商系統也全力動員，多位財力雄厚的國民黨台商黨代表，不約而同向鄭麗文承諾捐款及輔選。

黨政人士提及，由於中國打擊力道之大，郝龍斌在相關人士暗示下，選前接受中天新聞訪問，主動澄清自己沒有指控中共介選，然而，完全沒有影響中國及協力者的攻擊力道，也造就這場選舉的最終結果。

