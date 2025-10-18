鄭麗文當選國民黨主席 學者：與連戰系統有密切關聯

鄭麗文當選國民黨主席。（記者陳逸寬攝）

學者認為，鄭麗文當選黨主席與「連戰系統」有密切關聯。右為前副總統連戰。（資料照，取自侯友宜臉書）

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席選舉結果今晚出爐，網路聲量最高的鄭麗文一如預期當選主席，包括臉書粉專「台灣安全守護報告籌備處」與清大學者黃貞祥和陽明交大法律學者林志潔都認同，鄭麗文的當選與「連戰系統」有密切關聯，更認為鄭麗文沒有派系，也未耕耘地方，其角色可能依然是「發言人」或「代理人」，且代表連戰系統背後老派政治勢力的重新布局。

鄭麗文無派系 未耕耘地方

黃貞祥指出，鄭麗文確實不如歷任國民黨主席，如馬英九、吳伯雄、吳敦義、朱立倫等人長期有行政歷練與黨內人脈，擁有穩固的地方派系與募款能力；鄭麗文沒有明顯政治班底，黨務經驗有限，若僅憑個人聲望與群眾魅力，顯不足鞏固黨心。問題的關鍵在於：她是否真的靠自己當選？還是有更深層的力量在背後推動？從跡象來看，鄭麗文的崛起很可能與「連戰系統」有密切關聯。

鄭麗文在連戰時期被延攬入黨，出任黨發言人與文宣主管，與連系人馬關係深厚；也曾在連戰生日宴跳豔舞表忠，若連戰家族確實暗中協助，那鄭麗文的當選很可能是連系勢力重新掌控黨中央。

而這樣的推論也能解釋為何境外輿論與社群似乎對鄭麗文特別友善？如果她背後有連家這條與中國關係密切的政治與金流網絡，便能解釋這種「無形助力」的來源。鄭麗文若成為「代理人」角色，因其在政治上擅長媒體對戰，對連戰家族來說，既能保持對黨務的影響力，又能以她作為政治風險的緩衝。鄭麗文可繼續扮演發言人角色，只是頭銜變成「黨主席」。若能有效製造議題、操作街頭動員、引發社會對抗情緒，反可能讓國民黨重新凝聚群眾力量。

他認為，民進黨與泛綠支持者應提高警覺，連家如今掌控資源與戰略，鄭麗文負責聲量與對抗，若兩者運作順暢，藍營可能在未來的政治競爭中再次取得主動權。

為鄭麗文（右3）到新竹市竹蓮寺上香。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法