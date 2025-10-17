邀台人慶祝台灣光復80週年 邱垂正：中共後續會推「強制性統一」

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪透露，中共有邀請很多台灣人參加活動，形塑連台灣人都這樣支持，後續就會推動「強制性統一」。（記者于安婷攝）

中共將於十月下旬擴大慶祝台灣光復80週年，陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪透露，中共有邀請很多台灣人參加活動，形塑連台灣人都這樣支持，後續就會推動「強制性統一」。政府已下令中央、地方現職公務人員不得參加，政黨、社團人士或個人要去參加，若簽署文件、發布聯合聲明或配合宣傳的話，主管機關將依法追查。

邱垂正表示，今年下半年開始，中共對台有所謂三個80年，第一個80年是9月3日抗戰勝利80週年，第二個是聯合國成立80週年，第三是台灣光復80週年，都是對台統戰的政治圖謀，透過80週年形塑台灣歸屬於中華人民共和國，或對台灣的主權主張。

請繼續往下閱讀...

邱垂正分析，中共推動三個80年的對台統戰作為，形塑扭曲的歷史敘事，或對國際宣傳對台擁有主權，然後要國際社會認可這樣的法律主張。同時也邀請許多台灣人參加各種活動、座談會，形塑連台灣人都這樣支持，後續就會推動「強制性統一」。

邱垂正提及，國人同胞要洞悉中共統戰圖謀，中共會邀請非常多的台灣各界人士參加慶祝台灣光復80週年的官方活動。提醒國人10月25日光復節這一天， 其實也是金門古寧頭大捷的紀念日，這天真正的意義在於，紀念台灣反抗侵略者統戰併吞，同時也是台灣人民團結一心守護台澎金馬，守護中華民國主權，這個意義非常重要。

邱垂正批評，中國舉辦台灣光復的系列活動，主要在宣傳台灣歸屬於中華人民共和國，又配合聯大80週年形塑「國際一中」格局，又邀請我方人員參加台灣光復80週年活動，藉此強化「兩岸一中」，中共重點在結合「國際一中」和「兩岸一中」，強化對台主權主張。

邱垂正指出，希望全體國人團結一致，共同捍衛主權尊嚴及國家整體利益，不要參加中共紀念台灣光復及其官方所主導的相關活動。不要成為中共的統戰樣板，如果有政黨、法人、人民團體或個人參加這些活動，政府都會高度關注。

邱垂正說，已下令中央和地方政府現職人員不得參加，至於其他政黨、社團人士或者個人、企業法人要去參加這類活動，如有簽署各種文件或發布聯合聲明，或涉及配合宣傳的話，主管機關會依照兩岸條例進行必要追查。

他強調，請國人基於熱愛這塊土地，基於維護國家主權尊嚴和整體利益，不要參加這類活動。中共對台政策目標，截至目前為止，就是要消滅中華民國、併吞台灣，3個80週年的活動都有包藏禍心的政治圖謀，呼籲國人不要到中國參加中共官方主導的活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法