    迎接BLACKPINK 陳其邁頭髮也「染」成粉紅色

    2025/10/15 19:06 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁的threads、IG等社群帳號，悄悄將髮色「染」成粉紅色。（翻攝自陳其邁IG）

    韓國女子天團BLACKPINK將於10月18、19日在高雄舉辦演唱會，高雄6大地標自10月13日起打上粉紅色燈光，連續1週讓全球粉絲感受到高雄迎接BLACKPINK的粉紅氛圍，如今連市長陳其邁也「撩」下去，今（15日）在threads、IG等社群帳號，悄悄將髮色「染」成粉紅色；民進黨立委黃捷看了驚呼「市長我有粉色假髮，這週直接戴去上班了吧！」

    BLACKPINK高雄演唱會將登場，整個城市染上「BP粉」!高雄6大亮燈地標，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，這幾天夜間滿滿粉紅色，吸引許多人拍照打卡。

    民進黨立委黃捷今天傍晚發現，連高雄市長陳其邁的threads、IG等社群帳號，也悄悄將髮色「染」成粉紅色，讓她直呼「邁邁這個應援太用心了吧！」，並說「市長我有粉色假髮，這週直接戴去上班了吧」。

    其他網友也紛紛說:「莫名其邁！」、「請支援粉紅假髮」、「市長帶頭玩出新高度」、「年輕好多歲，支持染髮」、，也有人反映「麻煩跟市長講一下，TWICE來也要同等級的才行，我們子瑜寶貝好不容易能在台灣的舞台上表演耶，怎麼能輸給BP!」

    有網友誤以為陳其邁犧牲那麼大，竟直接將頭髮染色，高市府則表示，這張照片是透過後製，將市長髮色「染」成粉紅色，並非真的染，也不是戴假髮。

    高流中心與大港橋都變成粉紅色。（取自陳其邁臉書）

