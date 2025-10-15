中選會委員、公視董監事提名延宕 政院：積極進行徵詢作業

有關各界關注中選會委員及公視董監事提名人選，行政院發言人李慧芝今（15）日表示，中選會委員名單，目前正積極進行徵詢作業。（資料照，記者鍾麗華攝）

有關各界關注中選會委員及公視董監事提名人選，行政院發言人李慧芝今（15）日表示，中選會委員名單，目前正積極進行徵詢作業，同時也敦請相關社會公正人士推薦適當人選，而公視董監事人選則是由文化部依據「公共電視法」進行徵詢作業，邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業人士同意候選。

李慧芝指出，行政院及相關部會持續積極物色適合人選，而過去也曾發生選任困難，希望在徵詢順利的情況下，於2份名單底定後儘速提出，分別送請立法院及提交公視董事、監察人審查委員會審查。

目前中選會共有10名委員，其中主委李進勇、副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬共6人任期將在今年11月3日屆滿，而李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰共4人已連任1次，依法須提名新任委員。至於本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法，行政院文化部應於6個月前進行新一屆董事會董監事提名作業。

