為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中選會委員、公視董監事提名延宕 政院：積極進行徵詢作業

    2025/10/15 18:21 記者鍾麗華／台北報導
    有關各界關注中選會委員及公視董監事提名人選，行政院發言人李慧芝今（15）日表示，中選會委員名單，目前正積極進行徵詢作業。（資料照，記者鍾麗華攝）

    有關各界關注中選會委員及公視董監事提名人選，行政院發言人李慧芝今（15）日表示，中選會委員名單，目前正積極進行徵詢作業。（資料照，記者鍾麗華攝）

    有關各界關注中選會委員及公視董監事提名人選，行政院發言人李慧芝今（15）日表示，中選會委員名單，目前正積極進行徵詢作業，同時也敦請相關社會公正人士推薦適當人選，而公視董監事人選則是由文化部依據「公共電視法」進行徵詢作業，邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業人士同意候選。

    李慧芝指出，行政院及相關部會持續積極物色適合人選，而過去也曾發生選任困難，希望在徵詢順利的情況下，於2份名單底定後儘速提出，分別送請立法院及提交公視董事、監察人審查委員會審查。

    目前中選會共有10名委員，其中主委李進勇、副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬共6人任期將在今年11月3日屆滿，而李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰共4人已連任1次，依法須提名新任委員。至於本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法，行政院文化部應於6個月前進行新一屆董事會董監事提名作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播