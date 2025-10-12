境外網軍鎖定郝龍斌攻擊！ 專家：中國讓KMT內耗強化依賴

外界質疑中共網軍介入國民黨主席選舉，近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，更遭人用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（圖擷取自網路）

國民黨主席候選人郝龍斌揭露「境外網軍」介入選舉，台北市議員柳采葳與郝的自拍合影，更被AI創作成兩人擁吻影片，「戰鬥藍」召集人趙少康也呼籲，國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告北京當局不要介入。專家分析，中國目的雖非公然扶植特定候選人，而在於製造黨內不信任，讓政黨陷入內耗，並在混亂中強化對中國的依賴。

郝龍斌日前指出，鋪天蓋地的「境外勢力」網軍散布不實謠言攻擊他，他受到的攻擊，超過所謂民進黨「1450」的戰力；趙少康則說，黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起中國排山倒海的介入，希望中共官方制止，如果中方縱容就是介入，這已是國安問題，國安單位應調查。

請繼續往下閱讀...

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，國民黨主席選舉爆發的「網軍介選」爭議，顯示中國的認知作戰正升級為一場「政治實驗」。它不只鎖定執政黨，也滲入在野政黨內部，利用AI與社群操作測試台灣政治體系的防護力。目的雖非公然扶植特定候選人，而在於製造黨內不信任，讓政黨陷入內耗，並在混亂中強化對中國的依賴。

洪浦釗指出，這場操作的關鍵不在假訊息，而在「真實的操縱」。中國以AI生成評論、合成影片與假帳號放大特定聲量，營造「虛假共識」；同時策動台灣網紅與意見領袖，以商業合作與軟性植入方式「在地化」外部敘事，使介選行為披上自發輿論的外衣。當影響力經濟成為政治代理，滲透已深入社群日常。

洪浦釗談及，這是一種「去中心化控制」的心理戰，目的不是讓人相信中國，而是讓人懷疑真實。當國民黨內互指誰被中國操控時，北京的策略便已奏效。更嚴重的是，台灣仍缺乏針對AI滲透與認知戰的防衛體系。現行《國安法》、《反滲透法》偏重金流與組織監管，卻未涵蓋社群投放與付費輿論代理，留下制度性空窗。

洪浦釗建議，面對這場灰色戰爭，朝野應立即啟動法制補防。整合國安、資安與數位中介法，將AI生成與認知戰行為納入明確定義，要求社群平台揭露政治性廣告與跨境放大來源，並建立網紅與意見領袖的境外合作揭露制度。

他強調，對中國而言，台灣朝野並無差別，皆被視為「敵我矛盾」的一環。唯有朝野攜手修法補防，方能從根本遏止中國的滲透與威脅，守住民主制度的最後防線。

