賴清德國慶演說全文一次看！ 喊「台灣」51次創近年新高

總統賴清德今（10）日上午出席在總統府府前廣場舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會」，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。（記者塗建榮攝）

總統賴清德今（10）日上午出席在總統府府前廣場舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會」，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。據統計，演說全文近4400字，其中共提及「台灣」51次，創近年新高紀錄，「中華民國」2次、「中華民國台灣」2次。

賴清德今天以「前進的力量，六大關鍵力」作為核心元素，描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

請繼續往下閱讀...

回顧賴清德去年發表的「團結台灣，共圓夢想」國慶演說近3500字，共提及「台灣」44次、「中華民國」8次、「中華民國台灣」2次。今年的國慶演說則約4400字，提及「台灣」51次，「中華民國」2次、「中華民國台灣」2次。

此外，前總統蔡英文於2020年國慶演說，談到「台灣」36次、「中華民國」3次、「中華民國台灣」2次。2021年談到「台灣」48次、「中華民國」6次、「中華民國台灣」3次。2022年談到「台灣」50次、「中華民國」3次、「中華民國台灣」3次。2023年談到「台灣」41次、「中華民國」5次、「中華民國台灣」2次。

賴總統致詞全文如下： 大會主席韓國瑜院長、蕭美琴副總統、卓榮泰院長、貝里斯察芙拉總督伉儷、聖露西亞查爾斯總督伉儷、巴拉圭共和國眾議院拉多雷議長、日本「日華議員懇談會」古屋圭司會長，來自友邦和友好國家的慶賀團團長、各國駐臺使節、海內外貴賓，現場以及收看電視和直播的國人同胞：大家好！ 今天是中華民國國慶，每年我們都齊聚一堂慶賀國家生日，但今年意義非凡！ 今年是臺灣民主化歷史性的一年！ 就在上個月、9月10日，我們迎來了歷史性的一刻，臺灣解除戒嚴天數，正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著臺灣徹底揮別威權體制和陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。 我們不會忘記，不論是團結抵禦侵略的血淚，還是前仆後繼為了追求民主自由、實現主權在民的無私犧牲，那些曾經與這塊土地交織的故事，都是我們共同的記憶。 而歷經千辛萬苦所打造的「民主臺灣」，正是臺澎金馬2,300百萬人在這個世界最明確的定位。臺灣是亞洲的民主燈塔，對仍然在威權統治下，生活在黑暗中的每一個人，永遠傳遞著希望的光芒！ 今年也是臺灣崛起的一年！ 當前，世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，臺灣也不例外，除了俄烏戰爭、中東局勢動盪，以及中國持續軍事擴張，在經濟與產業上，也有美國關稅政策所帶來的衝擊。 但臺灣人民沒有被擊倒，反而創造了國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將臺灣今年的經濟成長率，由3.3%大幅上調到5.1%，是亞洲四小龍第一名，也超越了中國。 臺灣除了出口金額持續創下新高，就業狀況25年來最好，股市也連續6個月上漲，站上27,301點的歷史高點，臺股市值更超過3兆美元，成為全球第8大股市。外匯存底也首度突破6,000億美元大關，創下歷史新紀錄。 在逆境中，百折不撓；在挑戰中，越挫越勇，這些，都是臺灣人民的共同成就！請讓我們為彼此大聲喝采！ 這些亮眼的經濟成果，也是臺灣半導體，以及資通訊、電子零組件等相關產業帶頭，所締造的輝煌紀錄。它們在全球供應鏈占有的優勢地位，是來自長期累積的技術及製造能力、獨特的商業模式，配合政府科學園區等關鍵政策所匯聚而成；這是幾十年共同努力所淬鍊出來的重大產業成就，是全體臺灣人民的資產。 身為總統，我的使命就是要守護這些寶貴的資產，運用它們來提升臺灣乃至全球的產業及經濟發展，為臺灣人民及全世界創造更好的生活福祉。這也是臺灣要走的方向！ 當然，我們也絕對不會忽略，國際變局中，各項艱鉅的挑戰，為不同產業、不同領域、不同背景的族群所帶來的風險。 許多引領臺灣經濟發展的隱形冠軍、傳統產業和中小微企業，正面臨數位與淨零轉型的壓力。許多勞工朋友，正在面對AI浪潮下，工作機會、薪資、物價與生活成本的擔憂與不安。我們的農民朋友，也正面臨農村老化與市場開放的衝擊。 政府不會輕忽這些挑戰，對每一個民眾所造成的衝擊。全力協助傳產、中小微企業、受薪家庭，以及農漁民朋友，是我們的責任。 因此，政府除了已經提出930億元關稅影響支持方案，將協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關，也將每年投入上百億元幫助中小微企業，導入AI人工智慧，邁向數位、淨零升級轉型，來因應挑戰，而針對傳統的工具機、螺絲螺帽，以及比較辛苦的個別產業，也會分別提出對策，積極協助提升競爭力，開拓市場。 各位國人同胞，「變動的年代，也是機會的年代」，臺灣的經濟表現世界有目共睹，我們在全球供應鏈的關鍵地位，既不可能被撼動，更不可能被取代。 面對變局，我們不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會、展現自信，勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，要更積極進取地向世界前進！一個確定的臺灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量！ 未來，我們將採取三大策略，確保中華民國臺灣的競爭優勢： 第一，擴大投資，深耕臺灣。 「投資臺灣三大方案」成果豐碩，投資金額已經突破2.5兆元，創造超過16萬個工作機會，行政院已經在7月通過將方案延長到2027年，不只擴大適用產業、放寬讓全球海外台商與外國人投資企業適用，政府也持續優化投資環境，新增貸款額度7,200億元，招商引資加碼投資臺灣，預估可帶來1.2兆資金與8萬個工作機會。 有好工作，也要有好生活，政府啟動「兆元投資國家發展方案」，以公私協力的創新做法，鼓勵民間充沛資金投入公共建設，擴大建設經費規模，在全國各縣市同步推動水、電、居住、教育、醫療、文化、觀光、交通等關鍵基礎建設，滿足區域民生育樂所需，讓產業發展與生活圈相輔相成，達到「均衡臺灣」的目標。 第二，深化國際經貿合作，布局全球。 今年，臺灣和英國在「提升貿易夥伴關係協議」的架構下，進一步簽署了「投資」、「數位貿易」，以及「能源與淨零排放」等三項領域協議，這標誌著臺英經貿關係進入新的里程碑，展現雙方對高標準國際經貿規範的承諾，為彼此在科技和先進製造等戰略性產業的合作，奠定基礎。 未來，臺灣也將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議，並且積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決臺美貿易逆差，以及深化台美產業合作，讓臺灣經濟發展鏈結國際，大步向前。 第三，打造護國群山，厚植臺灣產業實力。 因應數位化時代的來臨，我們要推動「AI新十大建設」，除了讓臺灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並且推動AI在各領域的應用，讓臺灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。 我們也要打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」，不僅留住臺灣百兆資金，更要吸引國際資金投資臺灣，促進金融產業發展，創造優質的工作機會，壯大臺灣。 生技醫藥產業是國家關鍵產業，已經納入「國家希望工程」，並朝向涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的精準健康方向發展，建構國家長遠競爭力，以及增進全民健康福祉。 而明年「國家感染性疾病資源庫」將完工，臺灣會持續跟各國在生技領域加強合作，並藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資，推動生醫產業成為兆元產業，打造另一座護國神山。 各位國人同胞，「臺灣是全體臺灣人的臺灣」，我們很清楚，再怎樣亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上的每一個人，經濟發展的果實應該為全民所共享，把「好的數字」變成「好的日子」，不遺漏任何一個人。 因此，照顧國人健康，培育年輕人才，給青年世代更好的環境，讓年輕家庭更有後盾，政府責無旁貸！ 今年，「健康臺灣深耕計畫」已經啟動，除了全面提升醫療環境體系，也將提供全民更優質的健康照護服務。同時，「運動部」也正式成立，除了開創全民運動、競技運動及職業運動的新紀元，也要讓每一位選手都能得到國家充分的支持，在國際舞台追求夢想，為國爭光。 此外，針對年輕世代的照顧，我們不僅推動高中職全面免學費，私立大專校院學生，每年3.5萬元學雜費補助，我們的「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持15到30歲青年赴海外追夢，也已經上路。 不只如此，租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜合所得稅。 年輕爸媽，我們也給更大的支持。除了推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到10萬元。 長輩們也不用擔心，明年「長照3.0」就要上路，政府會努力，讓所有長者獲得更便利、更完善的照顧。 讓每一個國家的主人，無論是小孩、青年、爸爸媽媽、還是阿公阿嬤，都能得到更好的照顧，更有自信地迎向未來，這就是我們的目標！ 今年也是二戰，終戰80週年。 二戰歷史殷鑑不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前，威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，臺海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。 民主臺灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。 我們也期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變臺海現狀，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。 二戰的結果也告訴我們，「侵略必敗，團結必勝」，和平必須靠實力！我要向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度，我們的國防預算，按照北約標準，將超過GDP3%；並且也會在2030年前，達到GDP5%，展現守護國家的決心。 國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算，我們要達成三大目標： 第一，加速打造「臺灣之盾」（T-Dome），建構臺灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為臺灣編織保護國人生命財產安全的防護網。 第二，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。 第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力，透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈，臺灣可以加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。 我們有決心透過實力維護和平，我們也深信，實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性。 過去一年，我們透過「總統府全社會防衛韌性委員會」的努力，凝聚了政府與民間、中央與地方更強大的力量，並整合災防與防衛，來強化軍民之間的協作能力，我們也持續加強民力訓練、能源、醫療、資通網絡、金融等韌性，全面提升對各項危機的應變能力。 我要強調，建構全社會防衛韌性，需要每一分力量。上個月，我們發布了最新的《臺灣全民安全指引》手冊，內容涵蓋各種天災、甚至軍事侵略等極端情境的應對策略，這本手冊將逐步推廣到家家戶戶，因為唯有全民參與，自助助人，臺灣才能有更強大的韌性，因應各種挑戰。 各位國人同胞，過去一年，我們經歷了種種挑戰，但臺灣人民從不放棄希望，每當危機來臨，我們總是看到無數臺灣人民無私地站在第一線，為自己心愛的國家奉獻心力。 就在上個月，有兩個畫面，非常令人感動，一個是聯合國大會在美國紐約召開，許多海外僑胞，自主集資、發動募款，讓紐約時代廣場再度亮起「讓臺灣參與」、「團結會更好」的廣告，感動了世界各國往來的民眾。 另一個是在馬太鞍溪堰塞湖災情後，成千上萬，穿著雨鞋，拿起鏟子，不遠千里前去救援，只為讓花蓮受災鄉親早日恢復正常生活的「鏟子超人」。 每一位「鏟子超人」鏟出的，不只是厚重的淤泥，幫助災民重返家園；也是一道道希望的光，溫暖每一個人的心。更證明了，臺灣人在面對危機時，擁有無比強大的韌性，有決心來守護自己的家園！ 現在，讓我們一起感謝來自全國各行各業的救災超人、感謝投入救災的外國朋友，也感謝軍警消、感謝中央和地方投入救災工作的所有同仁們。 這場自發性的全民運動，在世界上絕無僅有，也將讓全世界的人記得：臺灣，那一個小小多山的國家，是何等的有愛心，是何等偉大啊！ 未來，我將帶領國家，團結一心，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天！ 臺灣加油！中華民國加油！中華民國臺灣加油！謝謝大家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法