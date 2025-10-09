「國昌狗仔」跟拍4院長+府院黨3秘書長？ 吳崑玉揪1點毛骨悚然！

民眾黨主席黃國昌涉「養狗仔」爭議持續延燒。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌涉「養狗仔」爭議延燒，有媒體今（9日）再爆，包含行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等人全都遭跟監偷拍，受害對象幾乎都是綠營人士。政治評論員吳崑玉今天點出令人冷汗直流的關鍵，這些被黃國昌狗仔集團跟拍過的人士，都是對岸最有興趣的！

《鏡報》今天披露疑似黃國昌狗仔集團跟拍名單，整理與黃國昌關係匪淺的《菱傳媒》、《民報》和過往藍白政客及黃國昌本人自2022年以來的爆料內容，發現包括近3任行政院長（蘇貞昌、陳建仁、卓榮泰）、監察院長陳菊，都曾被跟監偷拍；總統府、行政院、民進黨，府院黨三大秘書長，林佳龍、李孟諺、林右昌等人也都是目標；此外還有其他內閣部長、立委、監委，幾乎都是綠營人士。

今天吳崑玉上網路節目《新聞！給問嗎？》談及此事，表示看到這份名單之後，馬上理解為何民進黨立委王義川去北檢提告黃國昌之後，檢方可以馬上分案交給國安專組偵辦。他指出，如果府院黨的秘書長真的都被跟監，那麼這件事真的非同小可，因為許多總統、閣揆、黨魁不方便面見的人，都是由秘書長代表，事後回去上報、拍板，如果府院黨秘書長的行蹤都被掌握，是否代表國家大事和機密通通都有外洩疑慮？他更直言，這些人物的行蹤、座車等資訊，剛好是對岸最有興趣的情報。

律師黃帝穎今天也在臉書質疑，行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長等高層都遭偷拍，黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用恐不只週刊估的千萬元，錢從哪來？若港資、中資資助狗仔跟監4院長、府院黨3大秘書長，涉違國安法處3年以上10年以下徒刑。

