    「9人探勘隊」徒步深入馬太鞍！政院曝隊員視角：感謝特遣超人

    2025/10/08 17:57 即時新聞／綜合報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情爆發後，為後續監測，林保署組建9人探勘特遣隊徒步深入山區，歷時5天終於在4日下午抵達現場。（取自李慧芝臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情爆發後，為後續監測，林保署組建9人探勘特遣隊徒步深入山區，歷時5天終於在4日下午抵達現場。行政院發言人李慧芝今日在臉書分享9人驚險深入山區現場的影片，並特別感謝這群「特遣超人」，讓相關單位能為接下來的防災、監測以及安全管理做好準備。

    李慧芝在臉書分享表示，她今天前進協調所，與一批才剛剛離開堰塞湖的「山林特遣超人」相遇，這批特遣隊由3位林保署花蓮分署的資深護管員、兩位東搜的隊員，以及4位高山協作，這支9人小隊組成的光復林道隊，再加上另外一支萬榮林道隊，兵分兩路、徒步前往馬太鞍溪堰塞湖區探勘。

    李慧芝也分享從探勘隊員視角拍下的影片，表示這些隊員們爬著沒有路的坡壁，垂降在厚厚的泥流堆積區裡，現場灰白荒蕪、煙塵瀰漫，甚至遮蔽了陽光。這就是前往馬太鞍堰塞湖區的探勘之路。

    最後她也說：「謝謝特遣超人，因為有了探勘隊一步一步的紀錄，建立了地形與路況，才能為接下來的防災、監測以及安全管理做好準備。」

    熱門推播