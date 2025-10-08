為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北議員陳乃瑜批民政局長卸責又回嗆 民政局：就事論事

    2025/10/08 11:03 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員陳乃瑜怒批民政局長林耀長態度囂張跋扈。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員陳乃瑜怒批民政局長林耀長態度囂張跋扈。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員陳乃瑜日前質詢，關切防災撤離作業時，要求民政局林耀長說明新店溪洲部落目前住戶數及應撤離人數，卻遭林耀長回應「那是原民局的業務」，事後還在臉書留言回嗆她「不懂各局處職掌」，痛批態度囂張跋扈，民政局低調表示，回應只是在就事論事，對議員的指教會虛心檢討。

    陳乃瑜表示，依照《新北市各級災害應變中心作業要點》，災害發生時，民政局必須提供受災戶建築物內住戶資料及相關防救資訊，這是災前準備的基本責任，民政局若連住戶名冊都無法掌握，災時又如何確保撤離不漏一人？

    陳乃瑜說，她日前參加深坑區原住民祭典時，深坑區長也能清楚說出區內原住民人口數，顯示地方民政體系原本就應掌握居民分布狀況，民政局作為全市民政系統的主管機關，卻推託職責、甚至公開回嗆議員，態度令人錯愕。

    陳乃瑜指出，去年新店區的原民部落撤離，就是由新店區公所偕同警消單位執行，難道原民部落社區都由原民局自生自滅、自力更生？原住民的生老病死，難道不在民政局的責任範圍內嗎？

    民政局表示，新北市針對各類防災措施及後續撤離等作業，需依照各類災害類型由權責機關主責，請議員秉於專業事實討論，切勿為博取聲量、誤導視聽，抹煞所有機關同仁的努力。

    民政局指出，各類防災疏散，由各類災害主管機關建議，市府災害應變中心依據即時資訊判斷，備妥一定作業程序，如颱風時，水災潛勢區域保全戶權責在水利局、土石流潛勢區域權責在農業局；輻射、海嘯、火山災害潛勢區域則歸屬在消防局，民政系統則會在第一時間，配合協助執行進行橫向及縱向協調作業，保障民眾生命、財產安全。

